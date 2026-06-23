‘탄소 감축 보루’ 숲…기온 높을수록 덜 흡수

국립공원 23곳 전수조사…연간 202만t 순흡수, 소백산 32만t 최고 남부권 토양 미생물 활동 증가로 탄소 배출 많아 내장산 ‘마이너스’

한낮 기온이 30도를 넘어선 지난 17일. 충북 단양과 경북 영주의 경계에 걸친 소백산국립공원에 올랐다. 해발 1190m, 활엽수 군락에 들어서자 열기가 가시고 서늘한 공기가 느껴졌다. 신갈나무로 빽빽한 이 숲은 국립공원연구원이 이산화탄소 흡수량을 관측하기 위해 지정한 ‘7번 조사구(활엽수림)’다.



저마다 번호표가 걸려 있는 나무에는 금속 띠와 눈금이 달린 측정 장치가 부착돼 있었다. 나무가 자라 줄기가 굵어질수록 금속 띠가 조금씩 벌어진다. 연구진은 달라진 눈금 수치로 생장을 확인하고, 이를 토대로 탄소 흡수량을 추산한다.



키가 14m에 이르는 160번 신갈나무도 관측 대상이다. 이 나무의 흉고직경(지면으로부터 1.2m 높이에서의 줄기 지름)은 2021년 23.2㎝에서 2023년 23.5㎝로 늘었다. 이 나무가 저장한 탄소량은 같은 기간 596㎏에서 611㎏으로 증가했다.



7번 조사구에는 나무 228그루가 자라고 있다. 이 조사구 내 나무와 풀(초본) 등 숲 생태계(식생권)가 광합성을 통해 1년간 빨아들이는 탄소는 약 2.1t에 달한다. 소백산국립공원 전체 식생권의 연간 탄소 흡수량은 약 54만t, 전국 23개 국립공원의 식생권(약 38만㏊) 탄소 흡수량은 505만t에 이른다. 나무 한 그루, 풀 한 포기의 작은 성장이 모여 거대한 탄소 흡수원을 만드는 셈이다.



숲은 흡수한 탄소를 오랫동안 품고 있다. 나무 몸통과 가지, 뿌리에 저장된 탄소는 수십 년, 길게는 수백 년 동안 숲에 머문다. 소백산국립공원 식생권의 탄소 저장량은 총 1782만t이다. 국립공원 전체 식생권으로 넓혀 보면 저장량은 약 2억555만t으로 늘어난다.



거대한 탄소 저장고는 땅속에도 숨어 있다. 숲 바닥에 쌓인 낙엽과 죽은 나무, 뿌리 등이 오랜 시간 분해되며 만들어진 토양 역시 막대한 양의 탄소를 저장한다.



숲은 이산화탄소를 흡수하는 동시에 배출하기도 한다. 연구진은 식생권 탄소 흡수량에서 토양 미생물 호흡으로 배출된 탄소량을 제외한 ‘생태계 순흡수량’을 산출한다. 소백산국립공원의 연간 생태계 순흡수량은 32만5000t으로 전국 23개 국립공원 가운데 가장 높은 수준이다. 중형 승용차 약 12만대가 1년 동안 배출하는 이산화탄소를 상쇄하는 규모다. 전국 23개 국립공원의 연간 생태계 순흡수량은 약 202만t으로 추산됐다.



국립공원 간에도 차이가 나타났다. 중·남부권 국립공원의 생태계 순흡수량은 북부권 국립공원에 비해 낮았다. 연구진은 기후변화를 원인으로 지목했다. 기온이 높을수록 토양 미생물 활동이 활발해져 탄소 배출량이 늘어나기 때문이다.



자연 상태로 보전된 숲의 가치도 재확인됐다. 국립공원 육상생태계의 연간 ㏊당 탄소 흡수량은 일반적인 국내 30년생 숲보다 약 30% 많았다. 박홍철 박사(국립공원연구원)는 “보호지역의 탄소 흡수량 평균이 일반 산림 평균보다 높다는 사실을 데이터로 확인했다”며 “숲을 자연 상태로 보전하는 방식이 탄소 감축에 중요한 역할을 할 수 있다”고 말했다.

