외국인도 홀린 ‘K약발’

SNS서 ‘한국 약국 쇼핑’ 열풍 약국 소비액 전년비 206% 증가 성수동 일부 매출 1만5000% ↑ “쇼핑하듯 둘러볼 수 있어 흥미”

약국이 이른바 ‘K뷰티’ 관광의 새 명소로 떠오르고 있다. 전문가들은 미용과 의료 관광이 결합하면서 ‘약국 쇼핑’이 새로운 관광 문화로 자리 잡았다고 분석했다.



한국관광공사가 23일 분석한 한국관광 데이터랩 외국인 카드 소비 빅데이터를 보면 지난 5월 외국인 관광객의 국내 카드 소비액은 2조1222억원으로 지난해 같은 달(1조2702억원)보다 67.1% 증가했다. 이 중 약국에서 소비한 액수만 따지면 전년 대비 206.1%나 늘었다. 특히 최근 외국인 관광객이 몰리고 있는 서울 성수동의 일부 약국들은 말 그대로 ‘대박’이 났다. 성수2가 1동에 있는 약국 매출은 전년 대비 1만5249%, 성수2가 3동은 2877% 늘었다.



이러한 흐름에 발맞춰 서울 성수, 홍대 앞, 명동 등에는 대형 약국이 입점하고 있다.



지난 22일 성동구 성수역 인근 대형 약국에 들어서자 ‘K-Pharmacy Skin Care’(한국 약국 스킨케어)라고 적힌 코너가 가장 먼저 눈에 들어왔다. 안티에이징 제품을 구매한 일본인 마에다(33)는 “한국 제품들이 홈케어 하기 좋다고 해서 스킨케어 제품을 많이 샀다”면서 “일본어로도 잘 안내돼 있고 전문 약사와 통역을 해주는 직원이 있어서 신뢰하고 피부 상태를 상담했다”며 만족감을 드러냈다. 벨기에에서 온 마리나(24)도 “여드름이 오랫동안 고민이었는데 한국 약과 이너뷰티 아이템이 효과가 좋다고 들었다”면서 “한국을 방문하면서 약국은 꼭 들러야겠다고 의도하고 왔다”고 말했다.



대형 약국들은 전문성을 바탕으로 처방전 없이 일반의약품·화장품 등을 구매할 수 있는 ‘드러그스토어’와 경쟁 중이다. 성수의 대형 약국에 근무하는 약사 A씨는 “근처에 병원이 없는데도 한국 의약품을 구매하기 위해 오는 관광객이 많다”며 “약사가 상주하면서 의약품에 대해 상담을 하는 만큼 전문성과 신뢰도를 기반으로 경쟁력을 키우고 있다”고 말했다.



‘약국 쇼핑’ 열풍은 틱톡, 인스타그램 등 SNS에서 한국 의약품이 입소문을 타면서 점점 커지고 있다. 명동 대형 약국에서 상품을 둘러보던 독일인 안드레아(39)는 “인스타그램을 보고 드러그스토어를 가지 않아도 다양한 스킨케어 제품들을 구매할 수 있다는 걸 알게 됐다”며 “독일에서는 원하는 약을 물어봐야 받을 수 있는데, 여기서는 쇼핑하듯 둘러볼 수 있어 흥미롭다”고 했다.



정란수 미래관광전략연구소 소장은 “약국이 병원과의 연계성을 가지고 의료·조제 기능만 수행하는 게 아니라 기능성 상품과 생활잡화까지 확장하면서 관광지로 자리 잡고 있다”며 “K웰니스에 대한 공신력이 높아지려면 약을 외국인에게 더 비싸게 파는 등의 사례가 나오지 않도록 기준을 마련해야 한다”고 말했다.

