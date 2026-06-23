송두환 신임 특조위원장 “이태원 참사, 조사 기간 연장해야”

송두환 ‘10·29 이태원참사 진상규명과 재발 방지를 위한 특별조사위원회’(특조위) 상임위원이 신임 특조위원장으로 임명됐다.



특조위는 23일 오전 서울 중구 특조위 대회의실에서 60차 위원회의를 열고 송 위원을 위원장으로 선출했다. 송두환 위원장은 취임사에서 “특조위 운영에서 위원과 구성원들의 의견을 널리 듣고 충분히 소통하며 서로의 전문성과 역할을 존중하는 자세로 임하겠다”고 밝혔다.



송 위원장은 “특조위 앞에 놓인 과제는 남겨진 조사 연구 과업을 끝까지 수행해서 사안의 진상규명과 그에 따른 후속 대책, 안전 사회 건설을 위한 방책을 제시하는 책무를 완수하는 일”이라며 “이를 위해 조직을 안정적으로 갖추어 나가는 것이 매우 긴요할 것”이라고 말했다.



이재명 대통령은 지난 19일 우원식 전 국회의장의 추천을 거쳐 송 위원장을 상임위원으로 임명했다. 송 위원장은 헌법재판소 재판관과 국가인권위원회 위원장을 지냈다.



송 위원장은 “위원회 내부를 정비하고 활동 방향을 정하는 과정에서 이견과 충분한 효율을 발휘하지는 못하는 사정들이 있었고, 당초에 목표했던 연구 조사 활동이 많이 부족한 상태”라며 오는 9월 종료되는 조사기간을 반드시 연장해야 한다는 뜻을 밝혔다.



현재 국회엔 특조위의 조사기간 연장 등을 담은 이태원참사특별법 개정안이 계류 중이다. 최근 참사 유가족들은 더불어민주당 이태원참사특별위원회 소속 의원들을 만나 특조위 활동기간 연장 등의 의견을 전했다.



앞서 송기춘 전 위원장은 지난달 갑작스럽게 사임했다. 한상미 진상규명조사국장은 한 직원에게 부당 지시를 했다는 의혹으로 내부 조사를 받았다. 이후 한 국장은 해당 직원을 무고죄로 고소했고, 유가족 일부는 조직 운영 혼란과 조사활동 위축 우려 등을 들어 한 국장을 업무방해 등으로 고발했다.



송 위원장은 “애정을 갖고 염려해주시는 분들과 함께 고민해서 좋은 해법을 잘 찾아보도록 하겠다”고 밝혔다.

