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본문 요약

2014년 세월호 참사 생존자 A씨가 최근 세상을 떠났다.

재난 피해를 겪은 생존자와 유가족들을 위한 장기적인 트라우마 지원체계가 필요하다는 지적이 나온다.

유경근 전 세월호 참사 가족협의회 집행위원장은 지난 21일 SNS에 "세월호 참사 직후 극심한 고통 속에서 여러 번 친구들을 따라가려고 했던 A씨가 결국 안산 하늘공원 친구들 곁으로 갔다"면서 "떠나간 친구를 보며 여전히 숨어서 아파하고 있을 생존 학생들을 생각하면 참 많이 미안하다"고 밝혔다.

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트라우마 시달리던 세월호 생존자, 결국 친구들 곁으로 떠났다

입력 2026.06.23 21:17

수정 2026.06.23 21:19

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  • 최서은 기자

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생존 10명 중 3명 ‘심각한 신체증상’…“치료·지원 기한 두지 말아야”

2014년 세월호 참사 생존자(당시 학생) A씨가 최근 세상을 떠났다. 재난 피해를 겪은 생존자와 유가족들을 위한 장기적인 트라우마 지원체계가 필요하다는 지적이 나온다.

유경근 전 세월호 참사 가족협의회 집행위원장은 지난 21일 SNS에 “세월호 참사 직후 극심한 고통 속에서 여러 번 친구들을 따라가려고 했던 A씨가 결국 안산 하늘공원 친구들 곁으로 갔다”면서 “떠나간 친구를 보며 여전히 숨어서 아파하고 있을 생존 학생들을 생각하면 참 많이 미안하다”고 밝혔다. 경기 안산시 하늘공원은 세월호 참사로 숨진 단원고 학생 다수가 안치된 곳이다.

세월호 참사가 발생한 지 12년이 지났지만, 피해자들은 여전히 육체적·정신적 고통을 겪고 있다.

2024년 안산마음건강센터가 공개한 실태 조사 결과를 보면 유가족 289명 중 38.4%가 우울증의 임상적 위험군에 속했다. 32.2%는 외상 후 스트레스장애로 의심되는 위험군이었다. 288명 중 51명(17.7%)은 심각한 신체적 어려움을 호소했다. 참사 이후 숨진 희생자 유가족은 최소 19명이다. 생존자의 경우 49명 중 28.6%가 우울 위험군에 속했는데, 2021년 조사 때(26%)보다 늘었다. 심각한 신체증상을 겪는다는 비율도 30.6%로, 2021년(22.2%)에 비해 증가했다.

정찬승 대한신경정신의학회 이사는 “모든 사회적 재난의 트라우마엔 회복 기간이 정해져 있지 않다”고 밝혔다. 정 이사는 “누군가는 빨리 회복될 수도 있지만 누군가는 평생을 가기도 하고, 회복이 됐어도 재발할 수 있다”며 “치료나 지원에 기한을 정해서는 안 되고, 사회적 관심과 지원이 계속 이뤄져야 한다”고 지적했다.

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