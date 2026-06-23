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본문 요약

이란과 오만이 호르무즈 해협 통항 서비스 비용 부과를 검토 중이라고 23일 밝혔다.

이날 양국은 공동 성명에서 "향후 호르무즈 해협에서의 항행, 관련 서비스 및 비용 관리 방안에 대한 합의를 도출하기 위해 양국 외무부 산하 합동 실무 그룹을 통해 논의를 지속하기로 합의했다"고 말했다.

이들은 "호르무즈 해협을 마주 보고 있는 두 연안국인 오만과 이란은 국제법 관련 규정에 따라 이 해협을 통한 안전한 통행을 보장하기 위해 노력하는 동시에 해협 내 자국 영해에 대한 주권을 강조한다"고 했다.

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현실화하는 호르무즈 통행료···이란·오만 “항행 서비스 비용 부과 검토”

입력 2026.06.23 21:36

  • 조형국 기자

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하이탐 빈 타리크 오만 술탄(오른쪽)이 23일(현지시간) 오만 무스카트에서 모하마드 바게르 갈리바프 이란 의회 의장과 악수를 나누고 있다. AFP연합뉴스

하이탐 빈 타리크 오만 술탄(오른쪽)이 23일(현지시간) 오만 무스카트에서 모하마드 바게르 갈리바프 이란 의회 의장과 악수를 나누고 있다. AFP연합뉴스

이란과 오만이 호르무즈 해협 통항 서비스 비용 부과를 검토 중이라고 23일(현지시간) 밝혔다.

이날 양국은 공동 성명에서 “향후 호르무즈 해협에서의 항행, 관련 서비스 및 비용 관리 방안에 대한 합의를 도출하기 위해 양국 외무부 산하 합동 실무 그룹을 통해 논의를 지속하기로 합의했다”고 말했다. 이들은 “호르무즈 해협을 마주 보고 있는 두 연안국인 오만과 이란은 국제법 관련 규정에 따라 이 해협을 통한 안전한 통행을 보장하기 위해 노력하는 동시에 해협 내 자국 영해에 대한 주권을 강조한다”고 했다.

양국은 “모든 협정은 오만과 이란의 주권을 온전히 존중하는 가운데 이뤄져야한다”며 “해당 지역의 연안국 및 기타 관련 당사자들과 협의를 진행하기로 합의했다”고 덧붙였다.

이번 공동 성명은 오만의 수도 무스카트에서 양국 고위급 외교 관리들의 회담 직후 발표됐다. 앞서 오만을 방문한 이란의 종전 협상 대표단장인 모하마드 바게르 갈리바프 의회 의장과 아바스 아라그치 외무장관은 하이탐 빈 타리크 오만 술탄과 면담했다.

이란은 호르무즈 해협 관리 권한이 이란의 주권이라는 입장을 반복적으로 밝혀왔다. 호세인 누샤바디 이란 외무부 의회법률국장은 이란 반관영 통신 ISNA 인터뷰에서 “갈리바프 의장의 오만 방문은 호르무즈 해협 상황이 전쟁 이전으로 돌아가지 않을 것이며, 항행 규제와 주권 행사 여부는 이란과 오만의 책임이라는 메시지”라고 말했다.

아라그치 외무장관은 오는 28일 이라크의 수도 바그다드를 방문한다고 현지 언론이 보도했다. 이번 방문은 미·이란 종전 양해각서(MOU) 합의 결과를 이라크에 전달하고 정치·외교적 협의를 진행하기 위한 것이라고 ISNA 통신은 설명했다. 아야톨라 세예드 알리 하메네이 전 최고지도자의 장례식 준비 및 일정 조율 문제도 의제에 포함됐다.

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