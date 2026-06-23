축구 지능, 최적화된 신체, 승부욕…“그는 인간이 아니다” 39세 메시에 쏟아지는 찬사

39세 메시, 오스트리아전 홀로 멀티골…‘2 대 0’ 승

6번째 월드컵서 통산 18득점 ‘최다골 신기록’

클로제도 상대팀 감독도 “역대 최고 선수”

“비교 불가능하다. 거의 인간이 아니다(Incomparable. Almost inhuman).”



스페인 축구의 전설인 사비 에르난데스가 39세 리오넬 메시를 평가한 말이다.



에르난데스는 23일 디애슬레틱 기고문에서 메시를 농구의 전설 마이클 조던에 비유하며 “축구에는 메시와 비교할 사람이 없다. 그는 지난 20년 동안 세계 최고였고 지금도 그렇다”고 말했다. 메시는 이날 북중미 월드컵 오스트리아전에서 2골을 넣었다. 앞서 1차전에서 3골을 넣은 메시는 월드컵 통산 최다골인 18골 고지에 올랐다.



장수 비결로 가장 먼저 꼽히는 것은 축구 지능이다. 에르난데스는 “메시는 항상 주변을 살핀다. 공을 받기 전에도 상대 수비형 미드필더가 어디에 있는지, 센터백이 어떤 움직임을 보이는지, 빈 공간이 어디 생기는지 계속 확인한다”며 “겉으로는 걷고 있는 것처럼 보여도 머릿속에서는 경기를 끊임없이 읽고 있다”고 설명했다. 그는 메시의 다재다능함도 강조했다. 그는 “바르셀로나 시절 공간을 찾는 훈련을 많이 했는데 메시는 그 분야의 대가였다”며 “이니에스타, 부스케츠, 푸욜, 심지어 내 자리에서도 세계 최고 수준으로 뛸 수 있는 선수”라고 말했다.



강한 승부욕도 메시를 정상에 머물게 하는 원동력으로 꼽힌다. 메시는 2022 카타르 월드컵 우승 직후 “이번이 마지막 월드컵”이라고 말했지만 은퇴하지 않았다. 에르난데스는 “메시는 엄청난 경쟁심을 가진 선수다. 그는 아직 우승할 수 있다고 믿는다”고 했다. 철저한 자기관리도 빼놓을 수 없다. 메시는 한때 경기 중 구토 증상을 겪을 정도로 식습관이 좋지 않았지만, 수년 전부터 생선과 육류, 채소 중심으로 식사하고 있다. 저항 운동과 스프린트 훈련, 근력 및 컨디셔닝 프로그램도 소화하고 있다. 동료 로드리고 데폴은 “메시는 최고 몸 상태를 만들기 위해 하루 두 차례씩 훈련했다”고 말했다.



에르난데스는 메시의 성공 비결을 정신력에서 찾았다. 그는 “메시는 패배를 견디지 못하는 선수”라며 “완벽한 축구 지능과 축구에 최적화된 신체, 누구도 따라올 수 없는 승부욕을 갖고 있다”고 평가했다. 그는 “20년 넘게 세계 최고 자리를 지키고 있다는 점이 더욱 놀랍다”며 “메시와 같은 선수는 다시 나오지 않을 것”이라고 전망했다.

