메시아! 영광은 끝이 없네…남은 건 ‘2연속 우승’뿐

페널티킥 실축은 그저 대기록을 위한 ‘극적 장치’에 불과했다. ‘축구의 신’ 리오넬 메시(아르헨티나)가 생일을 하루 앞두고 마침내 월드컵 최다골 주인공으로 우뚝 섰다. 메시는 23일 미국 텍사스주 알링턴 댈러스 스타디움에서 열린 오스트리아와의 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵 조별리그 J조 2차전에서 선제 결승골과 쐐기골을 모두 책임지며 멀티골을 기록했다.



알제리와의 조별리그 1차전에서 해트트릭을 작성한 메시는 자신의 월드컵 통산 득점을 18골로 늘려 미로슬라프 클로제(독일·16골)를 제치고 월드컵 역사상 가장 많은 골을 넣은 선수가 됐다.



2006 독일 월드컵을 시작으로 이번이 6번째 월드컵인 메시는 2010 남아공 월드컵을 제외한 모든 대회에서 득점을 올렸다. 클로제는 메시가 기록을 깬 뒤 독일 매체 ‘쥐트도이체 차이퉁’을 통해 “메시는 내게 역대 최고 선수다. 축하한다 챔피언!”이라고 전했다.



전반 9분 라우타로 마르티네스(인터밀란)가 얻어낸 페널티킥의 키커로 나섰으나 충격의 ‘실축’을 저지를 때만 하더라도 심상치 않아 보였던 메시는 전반 38분 파쿤도 메디나(마르세유)가 내준 컷백을 지체 없이 논스톱 슈팅으로 연결, 골망을 흔들었다. 이어 후반 추가시간 쐐기골을 넣으며 멀티골을 완성했다.



은퇴해도 이상하지 않은 나이에 세계 최고 무대에서 펄펄 나는 메시를 향한 찬사가 쏟아지는 것은 당연하다. 리오넬 스칼로니 아르헨티나 축구대표팀 감독은 “메시가 그런 기량을 보여주는 데에는 이유가 있다. 그는 헌신적인 선수이고, 그것이 팀 전체에 긍정적인 영향을 만들어낸다”며 “이제는 더 이상 무슨 말을 해야 할지 모르겠다. 매번 그에 대해 이야기하는 것도 조금은 지칠 정도”라고 말했다. 팀 동료인 훌리안 알바레스도 “그는 매일 우리를 놀라게 한다. 우리는 그가 있다는 사실 자체를 즐기고 있다”고 극찬했다.



적장인 랄프 랑닉 오스트리아 축구대표팀 감독도 메시의 활약을 인정하지 않을 수 없었다. 그는 “39세 선수가 월드컵 첫 두 경기에서 5골을 넣으면 그것만으로도 엄청난 차이를 만들어낸다”며 “우린 메시가 다른 선수들과 차원이 다르다는 것을 알고 있었다. 오늘도 그는 자신이 최고의 선수 중 한 명, 어쩌면 역대 최고의 선수라는 것을 다시 한번 보여줬다”고 말했다.



메시는 경기 후 자신의 득점 기록보다는 팀의 승리를 더 신경 쓰는 반응을 보였다. 메시는 최다골 기록에 대해 “조금 피곤하다”면서 “무엇보다 승리해서 기쁘다. 정말 중요하고 힘든 경기였다. 이번 월드컵은 모든 경기가 치열하고 팽팽하다. 지금 이 순간을 즐기고 있고, 동료들과 함께 계속 즐기고 싶다”고 말했다.

