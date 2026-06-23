‘가사노동 굴레’ 여성 58년 남성 12년

5년 전보다 격차 줄어도 5배

가사노동 부담을 떠안는 기간이 여성은 58년에 달하지만, 남성은 12년에 그친다는 조사 결과가 나왔다.



국가데이터처가 23일 발표한 ‘2024 국민시간이전계정’을 보면, 여성은 26세부터 가사노동 부담이 본격적으로 커지기 시작해 84세까지 이어졌다. 반면 남성은 32세부터 집안일 기여가 늘어나다가 44세 이후 다시 돌봄과 가사노동의 혜택을 받는 쪽으로 전환했다.



다만 5년 전(2019년)과 비교하면 남성은 4년 늘고(8년→12년), 여성은 3년 줄어(61년→58년) 격차가 좁혀졌다.



국민시간이전계정은 음식 준비, 청소, 의류 관리 등 가정관리와 가족 돌봄, 자원봉사 활동 등 무급 가사노동의 생산·소비·이전 규모를 화폐 가치로 환산한 통계다. 가사노동 생산이 소비보다 많으면 흑자, 소비가 생산보다 많으면 적자로 표시된다.



2024년 기준 여성의 가사노동 생산 총액은 425조8000억원으로 집계됐다. 남성(156조6000억원)의 약 2.7배에 달했다.



나이별로 보면 가사노동 부담이 가장 큰 시기는 여성 39세, 남성 38세였다. 해당 시기 가사노동 가치는 각각 1919만원, 250만원으로 여성의 집안일 부담이 남성의 7.7배나 됐다.



연령대별 1인당 가사노동은 40세에 정점을 찍은 뒤 감소하다가 이후 다시 증가하는 ‘M자’형 흐름을 보였다. 여성은 40세 이후 감소하다 65세에 다시 늘었고, 남성은 39세 이후 줄어들다가 74세에 두 번째 정점을 기록했다. 이는 은퇴 이후 가정 내 활동과 손자녀 돌봄 시간이 늘어난 영향으로 분석된다.



특히 자녀들의 혼인 시기가 늦어지면서 조부모의 손자녀 돌봄 시점도 함께 늦춰졌다. 2019년에는 55~64세에서 다른 가구의 미성년 돌보기 순유출액이 가장 컸지만, 2024년에는 65세 이상에서 가장 높았다.

