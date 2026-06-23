민주노총 경기본부 “노동존중 외치는 경기도···모범사용자 정책 수립해야”

민주노총 경기도본부는 경기도의 사용자성 회피 매뉴얼 논란과 관련해 “(매뉴얼 수정을 넘어) 모범사용자로서의 노동정책을 수립하길 강력하게 촉구한다”고 밝혔다.

민주노총 경기본부는 23일 오후 추미애 경기지사 당선인의 인수위 사무실이 위치한 경기신용보증재단 앞에서 기자회견을 열고 이같이 밝혔다.

이날 기자회견에서 김영애 공공운수노조 경기본부장은 “경기도는 노동계의 문제 제기 이후 사용자성 회피로 해석될 수 있는 내용을 재검토하고 매뉴얼을 수정·보완하겠다고 했지만 문건 몇 줄을 고친다고 해서 문제가 해결되는 것은 아니다”라며 “경기도가 원청 사용자로서 책임을 지는 것이 제도와 행정으로 보장돼야 한다”고 말헀다.

이어 “노동존중을 말해야 할 경기도가 사용자 책임을 인정하는 방법이 아니라 회피하는 방법을 안내했다는 사실에 우리는 깊은 실망과 분노를 느낀다”며 “노동존중을 외치면서 노동자와 교섭하지 않는다면 그 노동존중은 빈말에 불과하다. 새롭게 출범할 민선 경기도정이 답해야 한다”고 했다.

김진희 민주노총 경기본부장은 “선거기간에 확인한 초라한 노동공약으로 시작도 전에 민선 9기 경기도에 대한 노동자들의 기대감은 최저치”라며 “노동권에 대한 고려가 없는 취약한 공약은 경기도지사직인수위원회에서 정책을 보완하고 노동계의 요구를 반영해야 한다”고 말했다.