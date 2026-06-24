“격추됐던 미 F-15 조종사, 해파리 대형 이란 드론편대 목격”

이란과 전투 중 격추됐다가 특수부대에 의해 구조된 미군 전투기 조종사가 이란의 드론이 마치 해파리처럼 일사불란한 대형을 이뤄 움직이는 광경을 목격했다고 증언한 것으로 알려졌다. 그의 말이 사실이라면, 이란의 드론 운용 기술은 미국의 예상보다 훨씬 앞서 있는 것으로 추정된다.

CNN은 지난 4월 이란 상공에서 격추된 F-15E 조종사가 비상 탈출 직전 이 같은 장면을 봤다고 정보당국에 진술했다는 내용을 4명의 소식통을 인용해 23일(현지시간) 보도했다. 그는 “여러 대의 드론이 서로 연결되어 마치 하나처럼 움직였다”며 “작은 드론이 큰 드론 아래에 다리처럼 붙어 있었다. 마치 외계인 같았다”고 말했다. 또 그는 이를 “공중에 있는 드론 지뢰밭 같았다”고 묘사하기도 했다. 당시 격추된 F-15E에는 조종사와 무기체계 장교가 탑승하고 있었다. 다른 장교도 이를 목격했는지는 확인되지 않았다.

미 정보당국은 이 증언을 어떻게 해석해야 할지 의견이 분분한 상황이라고 CNN은 전했다. 추락 과정에서 뇌진탕을 입은 조종사가 ‘신기루’를 봤을 가능성도 제기됐다. 한 당국자는 “당신이 봤다고 하는 걸 정말 본 게 확실하냐”고 따져 물었다고 한다. 이 조종사는 이란 상공에서 격추되기에 앞서 지난 3월 쿠웨이트에서 발생한 오인 사격 격추 사건의 생존자였던 것으로 밝혀지기도 했다. 한 달 새 두 번의 격추에서 살아남은 셈이다.

그러나 조종사의 진술이 사실이라면 이는 이란 드론 체계가 ‘연결형 네트워크’ 기술로 운용되고 있을 가능성을 시사한다고 소식통들은 전했다. 이 기술을 사용하면 한 명의 운용자가 여러 개의 드론을 동시에 제어할 수 있다. 미 정보당국은 이란의 드론 기술이 거기까지 미치지 못했을 것으로 평가해왔지만, 해당 기술을 보유한 중국과 러시아가 이란에 도움을 줬을 가능성은 있다. CNN은 이란이 연결형 네트워크 기술을 확보한 것이 사실이라면 미국과 역내 동맹국에 우려스러운 상황이 될 것이라고 지적했다.

드론 전쟁 전문가인 에마 베이츠는 “만약 그것이 스스로 형태를 조직·유지할 수 있고, 폭발물을 탑재하고 있으며, (편대 중) 첫 공격이 실패한 목표물을 공격할 예비 전력을 남겨둘 수 있다면, 매우 강력한 접근방식”이라고 설명했다.