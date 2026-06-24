재생에너지 늘면 정전도 는다?···“상관관계 없다”

재생에너지 발전 비중이 늘어나면 정전도 증가한다는 통념과 달리, 두 변수 사이에 일관된 상관관계는 없다는 분석이 나왔다. 최근 전 세계에서 발생한 주요 대정전 역시 재생에너지 확대보다는 노후 장비와 송전선로 고장 등 전력 인프라 문제에서 비롯된 경우가 많았던 것으로 파악됐다.

재생에너지 팩트체크 플랫폼 ‘리팩트’는 국제 통계와 주요 대정전 사례를 종합 분석한 결과, 재생에너지 확대와 정전 시간 증가 사이에 유의미한 상관관계가 확인되지 않았다고 23일 밝혔다.

리팩트가 세계은행이 집계한 경제협력개발기구(OECD) 36개국의 2015~2019년 ‘계통 평균 정전 지속시간 지수’ 데이터를 분석한 결과, 재생에너지 발전 비중이 증가한 32개국 가운데 절반이 넘는 17개국(53.1%)에서 정전 시간이 감소한 것으로 나타났다.

정전 시간이 증가한 국가는 13개국(40.6%)으로 미국, 아일랜드, 네덜란드 등이 포함됐다. 한국과 독일은 재생에너지 비중이 각각 2.75%포인트, 10.48%포인트 늘었지만 정전 시간에는 변화가 없었다.

리팩트는 “재생에너지를 20%포인트 이상 급격히 늘린 나라와 1%포인트 미만으로 완만하게 늘린 나라로 분류해 분석해도 재생에너지 확대와 정전 시간 사이에 유의미한 상관관계가 발견되지 않았다”며 “재생에너지 비중이 줄어든 국가들 사이에서도 정전 시간 변화는 일정한 방향성을 보이지 않았다”고 설명했다.

주요 대정전의 원인으로는 재생에너지 확대보다 전력 인프라 결함이 더 큰 영향을 미친 것으로 분석됐다. 국제 연구기관 제로카본애널리틱스(ZCA)가 최근 20년간 발생한 세계 주요 대정전 20건을 분석한 결과, 11건은 장비 노후화와 송전선로 고장 등 인프라 문제와 관련이 있었다. 작동 실수 등 인적 오류는 6건, 폭염·혹한 등 극한기상과 지진 등 자연재해는 5건, 유지보수 투자 부족은 4건으로 집계됐다. 전력망 과부하나 계통 불안정이 직접 원인으로 지목된 사례는 3건에 그쳤다.

지난해 4월 발생한 이베리아반도 대정전은 인프라 결함과 투자 부족이 맞물린 사례로 분석됐다. 리팩트는 이베리아반도 대정전이 발전원 자체의 문제라기보다는 전압 제어·계통 규정·보호 설정·운영 구조 문제가 복합적으로 작용한 결과라고 설명했다.

ZCA는 “정전은 일반적으로 서로 연관된 여러 요인의 조합으로 발생하며 대정전의 주요 원인은 인프라의 실패”라며 “이베리아반도 대정전에서도 재생에너지가 잘못된 비난의 화살을 받았다”고 밝혔다.

리팩트에 따르면 스페인 정부는 대정전 이후 재생에너지 확대 정책을 축소하기는커녕 오히려 속도를 높였다. 대정전 직전 1년간 월평균 1.2GW였던 재생에너지 설비 설치량은 지난해 5월부터 올해 2월까지 월평균 1.3GW로 늘어났다.

보고서는 인공지능(AI) 데이터센터와 반도체 클러스터, 전기차 충전시설 확산으로 전력 수요가 증가하는 만큼 발전 설비뿐 아니라 전력망 투자도 함께 확대해야 한다고 지적했다.

리팩트는 “재생에너지 설비를 많이 설치하더라도 전력망이 따라가지 못하면 접속 지연, 출력제어, 전력망 혼잡 등이 발생할 수 있다”며 “과제는 재생에너지를 얼마나 많이 설치하느냐를 넘어, 생산한 전력을 얼마나 안정적으로 계통에 흡수하느냐로 옮겨가고 있다”고 밝혔다.