포르투갈 축구 대표팀이 크리스티아누 호날두의 멀티골에 힙입에 완승을 거뒀다.

로베르토 마르티네스 감독이 이끄는 포르투갈 대표팀은 24일(한국시간) 미국 텍사스 휴스턴에 있는 NRG 스타디움에서 열린 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵 K조 2차전 우즈베키스탄과 경기에서 5-0 승리했다.

지난 1차전 부진한 경기력으로 많은 비판을 받았던 포르투갈은 이번 결과로 승점 3점을 확보해 K조 1위(1승·1무·승점4)로 올라섰다. 무려 다섯 골이나 넣고 승리한 만큼, 분위기 반전에 대성공했다고 봐도 과장이 아니다. 우즈베키스탄은 2경기 연속 패배해 승점 0으로 4위를 유지했다.

포르투갈이 경기 초반 리드를 잡았다. 전반 6분 주앙 칸셀루가 우측면에서 박스 안으로 크로스를 올렸다. 호날두가 박스 안에 있다고 공이 떨어지는 순간 오른발 발리 슛으로 선취골을 터트렸다.

포르투갈이 경기를 지배했다. 칸셀루가 우측면, 브루노 페르난데스가 중원을 지배했다. 덕분에 포르투갈의 추가 득점도 금방 나왔다.

전반 17분 포르투갈이 골문 앞에서 프리킥을 얻었다. 누누 멘데스가 왼발 직접 슈팅으로 처리했다. 공을 수비벽을 넘어 그대로 골문 안으로 들어갔다.

우즈베키스탄도 반격했다. 전반 29분 아보스베크 파이줄라예프가 칸셀루를 압박해 공 소유권을 가져왔다. 이어 아지존 가니예프에게 패스했다.

가니예프가 과감한 중거리 슈팅을 시도해 골망을 흔들었지만, 주심이 비디오 판독(VAR)을 통해 앞선 장면에서 반칙을 확인해 득점으로 인정하지 않았다.

위기를 넘긴 포르투갈이 다시 득점포를 가동했다. 전반 39분 페르난데스가 전방에서 침투하는 호날두를 보고 패스를 넣었다. 호날두는 박스 안에서 침착하게 오른발로 슈팅해 득점을 터트렸다. 전반전 포르투갈에 3-0 앞선 상태로 종료됐다.

후반전도 전반과 분위기가 비슷했다. 포르투갈에 계속 우즈베키스탄을 몰아 붙였다.

후반 14분 포르투갈의 코노킥 기회 페르난데스가 박스 안으로 높게 공을 처리했다. 문전 혼전으로 이어졌고, 압두보히드 네마토프의 자책골로 4-0이 됐다.

사실상 포르투갈의 승리는 확정됐다. 호날두는 해트트릭을 달성하기 위해 계속 공격을 이어갔다. 하지만, 더 이상 득점은 없었다. 포르투갈은 후반 42분 교체 투입된 레앙의 득점으로 5-0 대승을 챙겼다.