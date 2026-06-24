호날두, 카메라 보고 “내가 돌아왔다”…‘월드컵 6회 출전’ 신기록 달성

크리스티아누 호날두가 신기록을 작성했다.

호날두가 있는 포르투갈 축구 대표팀은 24일(한국시간) 미국 텍사스 휴스턴에 있는 NRG 스타디움에서 열린 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵 K조 2차전 우즈베키스탄과 경기에서 5-0 승리했다.

지난 1차전 부진한 경기력으로 많은 비판을 받았던 포르투갈은 이번 결과로 승점 3점을 확보해 K조 1위(1승·1무·승점4)로 올라섰다. 무려 다섯 골이나 넣고 승리한 만큼, 분위기 반전에 대성공했다고 봐도 과장이 아니다.

특히, 호날두의 대활약 빛난 경기였다. 지난 1차전 호날두는 무득점에 그쳤다. 그사이 리오넬 메시, 엘링 홀란, 킬리안 음바페 등 호날두와 함께 월드컵 대표 스타 공격수로 불리는 선수들은 멀티골을 터트렸다.

호날두도 이번 경기 득점이 간절했다. 그는 전반 6분 만에 득점포를 가동했다.

주앙 칸셀루가 우측면에서 박스 안으로 크로스를 올렸다. 호날두가 박스 안에 있다고 공이 떨어지는 순간 오른발 발리 슛으로 마무리했다.

전반 39분 호날두가 다시 환호했다. 브루노 페르난데스가 전방에서 침투하는 호날두를 보고 패스를 넣었다. 호날두는 박스 안에서 침착하게 오른발로 슈팅해 득점을 터트렸다. 전반전 포르투갈에 3-0 앞선 상태로 종료됐다. 호날두의 멀티골에 힘입어 승기를 잡은 포르투갈은 후반전 두 골을 더 추가해 5-0 완승을 해냈다.

이 경기 최고의 선수는 명실상부 호날두다.

축구 통계 사이트 ‘풋몹’은 호날두에게 평점 9.1점을 부여했다. 양 팀 모든 선수를 포함해 가장 높은 평점이다. 또 호날두는 이번 경기 공식 ‘최고의 선수’로 선정됐다.

호날두는 경기가 종료되자 카메라를 응시 후 “내가 돌아왔다(I’M BACK)”고 외쳤다. 1차전 부진을 멀티골로 완벽히 털어낸 후 시원하게 외친 한 마디였다. 영국 공영방송 BBC는 이 장면과 함께 “누가 그를 의심했나”라고 조명했다.

신기록도 달성했다. ‘기네스북’으로 잘 알려졌으며, 세계 각지 및 각 분야의 독특하고 신기한 최고 기록을 발표하는 ‘기네스’는 공식 채널을 통해 “호날두는 FIFA 월드컵 6회 출전 기록을 세운 최초의 선수가 됐다”고 알렸다.

포르투갈과 호날두가 분위기 반전에 성공했다. 과연 이번 북중미 월드컵에서 또 어떤 활약을 보여줄지 축구 팬들의 기대가 크다.