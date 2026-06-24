‘멀티골 폭발’ 호날두, 사상 최초 ‘월드컵 6개 대회 득점’에 에우제비우도 넘었다…포르투갈, 우즈벡에 5-0 대승

잠잠했던 크리스티아누 호날두(알나스르)의 득점포가 마침내 불을 뿜었다. 호날두가 ‘월드컵 6개 대회 득점’이라는 대기록과 함께 조국 포르투갈의 2026 북중미 월드컵 첫 승을 이끌었다.

호날두는 24일 미국 텍사스주 휴스턴 스타디움에서 열린 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵 조별리그 K조 2차전에서 멀티골을 터뜨렸다. 포르투갈은 호날두의 활약을 앞세워 우즈베키스탄을 5-0으로 대파했다. 지난 18일 열린 콩고민주공화국과 1차전에서 1-1로 비겨 체면을 완전히 구겼던 포르투갈은 이날 대승으로 승점 4점을 쌓아 32강 진출의 유리한 고지를 점했다. 반면 중앙아시아 국가로는 최초로 월드컵 본선에 오른 우즈베키스탄은 포르투갈의 벽을 실감하며 2연패에 빠졌다.

이날 경기의 최대 관심사는 호날두의 선발 출전 여부였다. 호날두는 콩고민주공화국과 경기에서 대단히 부진한 모습을 보이며 많은 비판을 받았다. 이에 이날 우즈베키스탄전에 호날두를 선발로 내보내지 말아야 한다는 여론이 쏟아졌다. 하지만 로베르토 마르티네스 포르투갈 축구대표팀 감독은 결국 호날두를 또 믿었다. 선발로 최전방에 내보내며 다시 한 번 골을 기대했다.

경기 시작 2분 만에 오른쪽 측면에서 연결된 패스를 브루누 페르난드스(맨체스터 유나이티드)가 왼발로 마무리한 것이 우즈베키스탄 수비에 막혀 아쉬움을 남긴 포르투갈은 2분 뒤 누누 멘드스(파리 생제르맹)의 크로스에 호날두가 발을 갖다 댔으나 제대로 맞지 않았다.

하지만 전반 6분 기어코 우즈베키스탄의 골문을 여는데 성공했다. 호날두가 주인공이었다. 주앙 칸셀루(바르셀로나)가 오른쪽 측면에서 투입한 땅볼 크로스를 슈팅으로 연결, 선제골을 터뜨렸다.

이골로 호날두는 월드컵 역사상 처음으로 6개 대회에서 득점을 기록한 선수가 됐다. 2006 독일 월드컵부터 참가한 호날두는 매 대회 골 맛을 봤다. 마찬가지로 월드컵 6개 대회에 출전한 ‘라이벌’ 리오넬 메시(인터 마이애미)는 2010 남아공 월드컵 때 무득점에 그쳐 호날두와 같은 기록을 작성하지는 못했다. 또 호날두는 카메룬의 로저 밀라(42세39일)에 이어 월드컵 역대 최고령 득점 2위(41세138일) 기록도 세웠다.

호날두는 전반 17분 팀의 두 번째 골에도 기여했다. 페널티아크에서 얻어낸 프리킥을 호날두가 키커로 나서 직접 찰 것처럼 액션을 취했으나, 멘드스가 예상을 깨고 벼락같은 슈팅으로 연결, 추가골을 뽑아냈다.

하이드레이션 브레이크(물 보충 휴식) 이후 반격에 나선 우즈베키스탄은 전반 29분 아지즈존 가니예프의 중거리 슈팅이 골망을 흔들었다. 그러나 앞선 상황에서 아보스베크 파이줄라예프가 칸셀루와의 경합에서 반칙한 것이 주심의 온 필드 리뷰로 확인되며 득점이 인정되지 않았다.

한숨을 돌린 포르투갈은 전반 39분 호날두의 두 번째 골로 3-0을 만들었다. 역습 상황에서 쇄도하며 페르난드스의 패스를 받은 호날두가 페널티 지역 오른쪽에서 골키퍼가 나온 틈을 보고 반대편으로 침착하게 오른발 슛을 차 넣었다. 이 골로 월드컵 통산 10번째 득점을 달성한 호날두는 ‘흑표범’ 에우제비우(9골)를 제치고 포르투갈 선수 월드컵 최다 득점 단독 1위에도 올랐다.

호날두는 이후에도 적극적으로 골을 노렸지만, 후반 13분 프리킥 상황에서 페널티 지역 중앙으로 뛰어들어 오른발 슛을 시도하다가 상대 골키퍼와 다리를 부딪쳐 넘어지는 등 해트트릭은 이루지 못했다.

포르투갈은 후반 15분 코너킥 상황에서 우즈베키스탄 골키퍼 압두바히드 네마토프의 자책골이 나오며 일찌감치 쐐기를 박았다. 후반 42분엔 하파엘 레앙의 5번째 골이 터지며 승리를 자축했다.