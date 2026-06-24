서울 낮 30도 초여름 더위···남부·제주엔 비

수요일인 24일은 전국이 대체로 초여름 날씨를 보이는 가운데 남부지방과 제주도를 중심으로 비가 내리겠다.

기상청에 따르면 이날 전국 아침 최저기온은 14~20도, 낮 최고기온은 22~30도로 예상된다. 서울 30도, 전주 28도, 대전 26도 등 일부 내륙 지역은 전날과 비슷한 더위가 이어지겠으나, 강릉·대구·부산은 동풍 영향으로 23도 안팎에 그쳐 크게 덥지 않겠다.

남부지방과 제주도 일대에는 비구름이 유입되면서 곳에 따라 비가 내리겠다. 예상 강수량은 부산·울산·경남 남해안 5~30㎜, 전남 남부와 경남 내륙, 경북 동해안, 제주도가 5~10㎜다. 강원 남부 동해안에도 5~10㎜의 비가 내리겠으며, 일부 동해안 지역은 이튿날 오전까지 강수가 이어질 전망이다. 광주·전남 북부와 전북, 대구·경북 남부 내륙 등지에는 오후 들어 0.1㎜ 미만의 빗방울이 떨어지는 곳이 있겠다.

비와 함께 해안가를 중심으로는 강한 바람이 불어 주의가 필요하다. 강풍특보가 발효된 제주도는 새벽까지 순간풍속 시속 70㎞ 이상(산지 시속 90㎞ 이상)의 거센 바람이 불겠고, 전남 남해안과 경남권 해안에도 오전까지 시속 55㎞ 안팎의 돌풍이 부는 곳이 있겠다.

동해안과 제주도 해안에는 너울성 파도가 갯바위나 방파제를 넘는 곳이 있어 해안가 안전사고와 시설물 관리에 각별히 유의해야 한다. 바다의 물결은 동해·남해 앞바다에서 0.5~2.0m, 서해 앞바다에서 0.5~1.5m 수준으로 일겠다.

전국 미세먼지 농도는 전 권역이 ‘좋음’ 수준을 유지하겠다.