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서울 낮 30도 초여름 더위···남부·제주엔 비

입력 2026.06.24 07:24

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지난 14일 서울 서초구 반포한강공원 인근에 소나기가 내리고 있다. 연합뉴스

지난 14일 서울 서초구 반포한강공원 인근에 소나기가 내리고 있다. 연합뉴스

수요일인 24일은 전국이 대체로 초여름 날씨를 보이는 가운데 남부지방과 제주도를 중심으로 비가 내리겠다.

기상청에 따르면 이날 전국 아침 최저기온은 14~20도, 낮 최고기온은 22~30도로 예상된다. 서울 30도, 전주 28도, 대전 26도 등 일부 내륙 지역은 전날과 비슷한 더위가 이어지겠으나, 강릉·대구·부산은 동풍 영향으로 23도 안팎에 그쳐 크게 덥지 않겠다.

남부지방과 제주도 일대에는 비구름이 유입되면서 곳에 따라 비가 내리겠다. 예상 강수량은 부산·울산·경남 남해안 5~30㎜, 전남 남부와 경남 내륙, 경북 동해안, 제주도가 5~10㎜다. 강원 남부 동해안에도 5~10㎜의 비가 내리겠으며, 일부 동해안 지역은 이튿날 오전까지 강수가 이어질 전망이다. 광주·전남 북부와 전북, 대구·경북 남부 내륙 등지에는 오후 들어 0.1㎜ 미만의 빗방울이 떨어지는 곳이 있겠다.

비와 함께 해안가를 중심으로는 강한 바람이 불어 주의가 필요하다. 강풍특보가 발효된 제주도는 새벽까지 순간풍속 시속 70㎞ 이상(산지 시속 90㎞ 이상)의 거센 바람이 불겠고, 전남 남해안과 경남권 해안에도 오전까지 시속 55㎞ 안팎의 돌풍이 부는 곳이 있겠다.

동해안과 제주도 해안에는 너울성 파도가 갯바위나 방파제를 넘는 곳이 있어 해안가 안전사고와 시설물 관리에 각별히 유의해야 한다. 바다의 물결은 동해·남해 앞바다에서 0.5~2.0m, 서해 앞바다에서 0.5~1.5m 수준으로 일겠다.

전국 미세먼지 농도는 전 권역이 ‘좋음’ 수준을 유지하겠다.

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