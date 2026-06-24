미 국무 “호르무즈는 국제수로···통행료 불법”

마코 루비오 미국 국무장관이 이란의 호르무즈 해협 통행료 부과 움직임에 대해 “그곳은 국제수로”라며 반대 입장을 분명히 했다.

루비오 장관은 23일(현지시간) 아랍에미리트연합(UAE) 방문 중 기자들과 만나 “어떤 나라도 국제수로에 통행료나 수수료를 부과할 수 없다. 그것이 현행 국제법”이라고 밝혔다고 미 국무부가 전했다.

그는 “이 문제와 관련해 걸프 지역 국가들을 설득할 필요는 없다고 본다”며 “이 지역 모든 국가가 미국과 같은 입장을 공유할 것으로 생각한다”고 말했다.

이란은 미국과 체결한 종전 양해각서(MOU)에 따라 향후 60일간 호르무즈 해협을 무료로 개방하기로 했지만, 이후에는 각종 명목의 통행료를 부과하는 방안을 검토 중인 것으로 알려졌다. 이날 이란은 오만과 함께 통항 서비스 요금 부과를 검토하겠다는 내용의 공동성명도 발표했다.

호르무즈 해협 통행료가 현실화할 경우 페르시아만 연안 걸프 국가들의 부담이 커질 수 있다는 전망이 나온다. 루비오 장관은 UAE를 시작으로 쿠웨이트, 바레인 등을 순방하며 관련 논의를 이어갈 예정이다.

루비오 장관은 종전 MOU에 포함되지 않은 이란의 탄도미사일 프로그램과 친이란 무장세력 문제도 향후 협상 의제가 될 것이라고 밝혔다.

그는 “MOU에 담기지 않은 사안 중에서도 분명히 논의될 문제들이 있다”며 “이란의 대리세력이 이라크에서 미사일과 드론 공격을 감행하고, 하마스와 헤즈볼라가 테러 행위를 이어가는 한 중동 지역의 적대행위와 분쟁이 완전히 끝났다고 볼 수 없다”고 말했다.

앞서 이란은 미사일 프로그램은 미국과의 협상 대상이 아니라는 입장을 재확인했다. 에스마일 바가이 이란 외무부 대변인은 브리핑에서 “미사일 프로그램은 단 한 번도 미국과의 회담 의제에 포함된 적이 없으며 앞으로도 어떤 당사국과도 협상 대상이 되지 않을 것”이라고 밝혔다.

루비오 장관은 종전 MOU에 담긴 3000억달러 규모의 이란 재건기금 조성에 걸프 국가들의 참여를 요청할 계획이라는 관측에 대해서도 선을 그었다.

그는 “그 문제는 아직 한참 먼 이야기”라며 “앞으로 다뤄질 여러 안보 현안에서 얼마나 진전이 이뤄지느냐에 달려 있다”고 말했다.

또 이란이 국제원자력기구(IAEA)의 핵사찰을 수용하기로 했다는 미국 측 설명을 부인하는 데 대해서는 “그들이 무엇에 동의했는지 우리는 알고 있다”며 “합의가 이행되면 절차는 계속 진행될 것이지만, 그렇지 않다면 도널드 트럼프 대통령이 몇 가지 결정을 내리게 될 것”이라고 경고했다.

로이터통신은 루비오 장관의 이번 순방이 미·이란 전쟁으로 경제적 타격을 입고 종전 MOU 내용에도 우려를 제기하는 걸프 국가들을 안심시키기 위한 성격을 띤다고 분석했다. 또 미국 내에서 J D 밴스 부통령이 이란과의 종전 협상과 후속 협의를 주도하는 상황에서, 루비오 장관은 걸프 지역 동맹국들과의 관계 관리에 집중하는 모습이라고 평가했다.