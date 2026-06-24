트럼프 대이란 군사행동 제한안, 상원서 10번째 시도 끝 통과

미국 연방 상원이 도널드 트럼프 대통령의 대이란 군사행동을 제한하는 결의안을 통과시켰다. 공화당 의원 4명이 민주당에 가세하면서 10번째 시도 끝에 가까스로 가결됐다.

상원은 23일(현지시간) 본회의를 열고 대통령이 의회의 승인 없이 이란에 대한 군사행동을 재개하지 못하도록 하는 결의안을 찬성 50표, 반대 48표로 통과시켰다.

여당인 공화당에서 수전 콜린스(메인)와 빌 캐시디(루이지애나), 리사 머코스키(알래스카), 랜드 폴(켄터키) 의원 등 트럼프 대통령과 사이가 좋지 않은 의원들을 중심으로 4명의 이탈표(찬성표)가 나왔다. 민주당에서는 존 페터먼(펜실베이니아) 의원이 반대표를 던졌다.

최근 병원에 입원한 미치 매코널(켄터키) 의원 등 공화당 의원 2명이 표결에 참석하지 못한 점도 가결에 영향을 미쳤다. 해당 결의안은 그동안 공화당 다수의 반대로 번번이 부결됐으나 이번에 10번째 시도 끝에 상원 문턱을 넘었다.

결의안은 1973년 전쟁권한법에 근거해 의회의 승인 없이 이란에 대한 적대행위를 지속하거나 확대할 수 없도록 하는 내용을 담고 있다. 전쟁권한법은 대통령이 거부권을 행사하지 못하도록 하고 있다.

다만 이번 표결의 실질적 효력을 두고는 논란이 이어지고 있다. 결의안은 이달 초 하원도 통과했지만, 실제로 트럼프 대통령의 외교·안보 정책을 제약할 수 있을지는 불확실하다.

그럼에도 이번 가결은 트럼프 대통령의 대이란 정책을 둘러싼 우려가 민주당은 물론 공화당 내부에서도 확산하고 있음을 보여준다는 평가가 나온다.

반면 공화당 지도부는 결의안에 강하게 반대했다. 제임스 리시 상원 외교위원장은 표결에 앞서 “이번 결의안은 아무런 효력이 없을 뿐 아니라 미국의 대이란 협상력을 약화할 것”이라며 “통과된다면 이란은 협상장에서 그냥 일어나 나가버릴 것”이라고 주장했다.

이에 대해 민주당의 척 슈머 상원 원내대표는 “상원 공화당 의원들은 미국 국민보다 트럼프 대통령 편에 섰다”며 “트럼프의 역사적 실책에 대한 대가를 미국인들이 치렀다”고 비판했다.

현재로서는 트럼프 대통령이 의회의 입장을 반영해 대이란 정책을 수정할 가능성은 크지 않다는 관측이 우세하다. 다만 트럼프 행정부 역시 전쟁 장기화에 따른 부담을 의식해 휴전 국면을 유지하면서 최종 합의를 위한 후속 협상에 무게를 두고 있는 것으로 알려졌다.

이번 표결로 상원 내 부정적 여론이 확인되면서 미 국방부가 추진 중인 800억달러 규모의 전쟁 관련 예산 확보에도 부담이 커질 수 있다는 전망이 나온다. 피트 헤그세스 국방장관은 이번 주 의회를 찾아 추가 예산 지원의 필요성을 설명하고 있다.