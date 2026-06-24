대기록 세운 호날두, ‘라이벌’ 메시 관련 질문에는 단호히 “다음 질문” 불편함 드러내

“다음 질문으로 넘어가죠.”

첫 경기의 부진을 깨고 마침내 골맛을 본 크리스티아누 호날두(알나스르)가 ‘라이벌’ 리오넬 메시(인터 마이애미)의 대기록 달성에 관한 질문이 나오자 불편한 기색을 감추지 못했다.

호날두는 24일 미국 텍사스주 휴스턴 스타디움에서 열린 우즈베키스탄과 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵 조별리그 K조 2차전에 선발 출전해 멀티골을 폭발, 포르투갈의 5-0 대승을 이끌었다.

이로써 호날두는 역사상 최초로 ‘월드컵 6개 대회 득점’이라는 대기록을 작성했다. 여기에 월드컵 통산 10골로 포르투갈 축구의 전설인 ‘흑표범’ 에우제비우(9골)를 넘어 포르투갈 역대 월드컵 최다골의 주인공이 됐다.

콩고민주공화국과 조별리그 1차전에서 심각한 부진에 시달리며 포르투갈이 1-1 무승부에 그치는데 일조했던 호날두는 이날 우즈베키스탄전 선발이 불투명했다. 하지만 로베르토 마르티네스 포르투갈 축구대표팀 감독은 호날두를 믿고 또 다시 선발로 내세웠다. 그리고 호날두는 멀티골로 기대에 부응했다.

경기 후 호날두는 “힘들고 어두운 한 주였다. 마치 내가 이미 축구를 은퇴한 사람처럼 느껴질 정도였다”며 “하지만 나는 늘 그래왔듯 버텼다. 축구보다 노력의 힘을 더 믿기 때문이다. 솔직히 힘든 시간이었던 것은 사실이지만, 결국 우리는 돌아왔다”고 소감을 밝혔다. 이어 “생각해 보면 나는 이미 프로 선수로 23년을 뛰었다. 그리고 일이 잘 풀리지 않을 때마다 항상 ‘크리스티아누는 끝났다’, ‘이제 늙었다’는 이야기가 나온다. 하지만 오늘은 나와 동료들이 우리가 원했던 대로 아주 좋은 답을 보여준 경기였다”고 덧붙였다.

사상 최초 월드컵 6회 대회 득점 기록을 세운 것에 대해 “정말 행복하지만 내게 가장 중요한 것은 팀이 보여준 경기력과 우리가 가졌던 자신감”이라고 했던 호날두는 메시와 관련된 질문이 나오자 표정이 굳어졌다. 메시가 전날 오스트리아전을 통해 월드컵 최다골 기록을 세운 것과 관련된 질문에 호날두는 고개를 휙 돌리고는 “다음 질문”이라고 짧게 답했다.

호날두는 “우린 정말 훌륭하게 경기했다. 많은 부분에서 발전했다. ‘모든 구름 뒤에는 은빛 햇살이 있다’는 말이 있듯이 말이다”라며 “오늘은 내가 경기 최우수선수에 선정됐지만, 내일은 다른 선수가 그 자리에 있을 수 있다. 우리가 하나로 뭉친다면 아주 멀리까지 갈 수 있다”고 강조했다.