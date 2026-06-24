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김동연 “아리셀 참사, 가장 마음 아팠던 일···마지막까지 역할 다하겠다”

입력 2026.06.24 08:59

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김동연 SNS 갈무리.

김동연 SNS 갈무리.

김동연 경기지사는 23명이 숨진 아리셀 참사 2주기인 24일 “지난 4년을 돌아보며 가장 마음 아팠던 일”이라며 “안전만큼은 타협하지 않는 경기도가 되도록 마지막까지 제 역할을 다하겠다”고 말했다.

김 지사는 이날 SNS를 통해 “2년 전 오늘, 그날의 뜨거웠던 불길과 황망하게 희생되신 스물세 분의 삶을 생각하면 지금도 가슴 한편이 무너진다”며 이같이 밝혔다.

이어 “고단한 일터에서 끝내 돌아오지 못한 분들, 특히 낯선 땅에서 성실히 살아가던 열여덟 분의 이주노동자는 모두 소중한 우리의 이웃이었다”고 덧붙였다.

김 지사는 “재난은 늘 가장 취약한 곳에 깊은 상처를 남긴다”며 “경기도는 이 비극을 반복하지 않기 위해 이주노동자의 안전망을 보완하고 재난 대응의 기준을 새로 세우려 애써왔다. 일터에 나간 이들이 무사히 집으로 돌아오는 것, 그것이 정부의 책무임을 결코 잊지 않겠다”고 밝혔다.

그러면서 “안전만큼은 타협하지 않는 경기도가 되도록 마지막까지 제 역할을 다하겠다”며 “스물세 분의 명복을 빌며 유가족 여러분께 깊은 위로의 마음을 전한다”고 했다.

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