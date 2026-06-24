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미국, 월드컵 이란 대표팀 체류 제한 일부 완화

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미국 정부가 2026 국제축구연맹 북중미 월드컵에 참가 중인 이란 축구대표팀에 적용해온 미국 내 체류 제한을 일부 완화했다.

AP·로이터통신 등에 따르면 미 국토안보부는 23일 이란 대표팀이 다음 경기 이틀 전 미국에 입국할 수 있도록 허용했다고 밝혔다.

이에 따라 이란 대표팀은 오는 26일 미국 워싱턴주 시애틀에서 열리는 이집트와의 조별리그 경기를 앞두고 24일 미국에 입국할 수 있게 됐다.

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미국, 월드컵 이란 대표팀 체류 제한 일부 완화

입력 2026.06.24 09:02

  • 백민정 기자

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2026 FIFA 북중미 월드컵이 열린 미국 캘리포니아주 잉글우드 로스앤젤레스 스타디움에서 지난 21일(현지시간) G조 벨기에 대 이란 경기 직후 관객들이 환호하고 있다. 로이터연합뉴스

2026 FIFA 북중미 월드컵이 열린 미국 캘리포니아주 잉글우드 로스앤젤레스 스타디움에서 지난 21일(현지시간) G조 벨기에 대 이란 경기 직후 관객들이 환호하고 있다. 로이터연합뉴스

미국 정부가 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵에 참가 중인 이란 축구대표팀에 적용해온 미국 내 체류 제한을 일부 완화했다.

AP·로이터통신 등에 따르면 미 국토안보부는 23일(현지시간) 이란 대표팀이 다음 경기 이틀 전 미국에 입국할 수 있도록 허용했다고 밝혔다.

이에 따라 이란 대표팀은 오는 26일 미국 워싱턴주 시애틀에서 열리는 이집트와의 조별리그 경기를 앞두고 24일 미국에 입국할 수 있게 됐다. 다만 경기 종료 후에는 기존 방침대로 곧바로 출국해야 한다.

그동안 이란 대표팀은 미국에서 경기가 열릴 경우 경기 하루 전에만 입국이 허용됐고, 경기 직후 미국을 떠나야 했다. 이 때문에 대표팀은 미국이 아닌 멕시코 티후아나에 베이스캠프를 마련한 채 경기 일정에 맞춰 이동해왔다. 일부 대표팀 스태프의 미국 입국이 제한되면서 훈련과 경기 준비에도 어려움을 겪은 것으로 전해졌다.

이란 축구협회와 선수단은 이러한 조치가 다른 참가국들과 비교해 차별적이라며 지속적으로 문제를 제기해왔다. 주장 알리레자 자한바크시는 “모든 참가국은 동등한 대우를 받아야 한다”며 미국 정부의 입국 제한 정책에 불만을 나타내기도 했다.

미 당국은 이번 조치가 이란 대표팀의 이동 및 체류 절차를 재검토한 결과라고 설명했다.

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