“반도체·수출 호조라지만…” 7월에도 ‘체감경기 한파’

7월 BSI 전망치 98.0…반도체 빼면 불황 터널 지속

국내 주요 기업들의 경기 체감 심리가 4개월 연속 부정적인 것으로 나타났다. 반도체와 수출은 호조세를 이어갔으나, 고유가 부담과 내수 부진 여파로 대다수 업종에는 온기가 퍼지지 못해 경기 양극화 현상이 깊어지고 있다.

한국경제인협회(한경협)가 매출액 기준 600대 기업을 대상으로 기업경기실사지수(BSI)를 조사한 결과, 올해 7월 BSI 전망치는 98.0을 기록했다. BSI가 기준선 100보다 낮으면 경기 전망을 부정적으로 보는 기업이 긍정적으로 보는 기업보다 많다는 의미다. 올해 3월(102.7) 일시적으로 반등했던 기업 심리는 4월(85.1) 하락 전환한 이후 4개월 연속 기준선 아래에 머물렀다. 6월 BSI 실적치도 93.2에 그치면서 부진 흐름을 끊지 못했다.

업종별로 보면 제조업과 비제조업의 향후 전망이 극명하게 엇갈렸다. 지난달 기준선을 넘겼던 제조업 BSI 전망치는 95.6을 기록하며 한 달 만에 다시 부정 영역으로 내려앉았다. 반면 비제조업은 100.6으로 지난해 12월 이후 7개월 만에 부활 신호를 켰다. 비제조업의 반등은 7월 본격적인 여름 휴가철 특수가 기대되는 여가·숙박 및 외식(121.4)과 도·소매(112.2) 업종이 견인했다.

제조업 내부를 들여다보면 착시 현상도 보인다. 총 10개 세부 업종 가운데 반도체가 포함된 전자 및 통신장비(112.5)와 의약품(125.0)만 기준선을 훌쩍 뛰어넘었을 뿐, 자동차 및 기타운송장비(96.8), 석유정제 및 화학(96.7), 금속가공(88.5) 등 나머지 주력 제조 분야는 일제히 고전을 면치 못했다.

수출 부문 전망치(100.6)가 2021년 10월 이후 4년 9개월 만에 2개월 연속 긍정 흐름을 나타냈지만, 이를 제외한 자금사정(91.5), 채산성(92.1), 투자(95.5), 내수(96.9) 등 6개 부문은 여전히 동반 부진에 빠져 있다. 미국과 이란의 종전 양해각서(MOU) 체결로 국제유가 급등세는 한풀 꺾였으나, 그간 누적된 원가 압박과 재고 누증 탓에 기업들이 느끼는 자금과 채산성 압박이 한계에 다다랐다는 분석이 나온다.

국가 통계에서도 이 같은 양극화가 감지된다. 국가데이터처의 ‘최근 제조업 산업생산’ 통계를 보면, 지난 4월 잠정치 기준 제조업 전체 생산은 반도체 호조에 힘입어 지난해 같은 달과 비교해 1.6% 증가했다. 반면 착시 효과를 걷어낸 ‘반도체 제외 제조업 생산’은 오히려 1.3% 감소한 것으로 나타나 업종 간 괴리가 심화하고 있음을 보여줬다.

이상호 한경협 경제본부장은 “국내 경제가 외형상 강한 회복세를 보이고는 있지만 반도체 등 특정 분야를 제외하면 상당수 제조업의 어려움이 지속되는 상황”이라며 “경기 회복의 온기가 경제 전반으로 퍼질 수 있도록 규제 개선 등 기업 활력 제고 조치와 자금조달 애로 해소 노력을 강화해야 한다”고 밝혔다.