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본문 요약

유엔 산하 국제해사기구가 미국·이란 간 전쟁 여파로 걸프 해역에 발이 묶였던 선원 1만1000여 명 대피 작업에 착수한다.

IMO는 "매일 안전하게 역내를 빠져나간 선박 수를 집계해 공개하겠다"고 덧붙였다.

미국과 이란이 지난주 전쟁 종식을 위한 양해각서를 체결한 이후 호르무즈 해협의 선박 통항량도 점차 회복되고 있다.

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유엔 국제해사기구, 걸프 해역서 발 묶였던 선원 1만1000명 대피 작전 개시

입력 2026.06.24 09:13

수정 2026.06.24 09:18

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  • 백민정 기자

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지난 18일(현지시간) 오만 무산담에서 바라본 호르무즈 해협의 선박들. 로이터연합뉴스

지난 18일(현지시간) 오만 무산담에서 바라본 호르무즈 해협의 선박들. 로이터연합뉴스

유엔 산하 국제해사기구(IMO)가 미국·이란 간 전쟁 여파로 걸프 해역에 발이 묶였던 선원 1만1000여 명 대피 작업에 착수한다.

아르세니오 도밍게스 IMO 사무총장은 23일(현지시간) 성명을 내고 “이번 작전은 이란, 오만, 역내 연안국들, 미국, 해운업계와 긴밀한 협력을 통해 진행될 것”이라고 밝혔다.

도밍게스 총장은 “필요한 안전 보장을 확보했으며 작전 수행을 위한 항행 여건도 철저히 검증했다”고 설명했다.

IMO는 이번 대피 작전 과정에서 호르무즈 해협에 마련된 임시 항로 2곳을 활용할 수 있다고 밝혔다. IMO가 공개한 오만의 항행 고시에 따르면 구체적인 운항 지침은 각 선박에 개별적으로 전달될 예정이다.

IMO는 “매일 안전하게 역내를 빠져나간 선박 수를 집계해 공개하겠다”고 덧붙였다.

미국과 이란이 지난주 전쟁 종식을 위한 양해각서(MOU)를 체결한 이후 호르무즈 해협의 선박 통항량도 점차 회복되고 있다. 전쟁 기간 급감했던 해상 운송이 정상화 단계에 접어들고 있다는 평가가 나온다.

해운 분석업체 케이플러에 따르면 지난 22일 호르무즈 해협을 통과한 원자재 관련 선박은 최소 36척으로 집계됐다. 이는 전쟁 발발 이후 가장 높은 수준이다.

도밍게스 총장은 “수천 명의 무고한 선원들이 몇 달씩 고난을 겪고 전 세계 경제도 큰 영향을 받은 끝에 미국과 이란이 평화 합의에 도달한 것을 환영한다”고 말했다.

그는 미·이란 간 합의에 대해 “해상 안보를 회복하고 민간 선박에 대한 용납할 수 없는 공격을 끝내기 위한 결정적 조치”라고 평가했다.

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