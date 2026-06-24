‘베컴 닭벼슬머리·안정환 파마’에서 ‘메시 내추럴’로…월드컵 헤어스타일 변천사

‘베컴 닭벼슬머리’와 ‘안정환 파마’. 2002 한일 월드컵 당시 미용실에서 손님들이 가장 많이 요구한 헤어스타일이었다. 잉글랜드의 데이비드 베컴이 소프트 모히칸 열풍(양옆을 짧게 깎고 윗머리만 살짝 세운 스타일)을 일으켰다면, 한국의 안정환은 긴 앞머리와 자연스럽게 흘러내리는 레이어드 헤어로 국내 남성들의 워너비 스타일이 됐다.

월드컵은 새로운 축구 영웅을 탄생시키는 동시에, 헤어 트렌드도 바꾸는 무대였다. 스타 선수들의 플레이뿐 아니라 패션과 헤어스타일도 관심을 끌었고, 대회가 끝난 뒤에는 이들의 스타일을 따라 하는 팬들이 늘면서 새로운 유행이 만들어지곤 했다. 시대를 대표하는 월드컵 스타들의 헤어스타일을 살펴보면 당시의 트렌드 변화도 읽을 수 있다.

1970년대, 바람에 흩날리던 ‘미디엄 헤어’

1974 서독 월드컵을 대표하는 헤어스타일은 네덜란드 축구 전설 요한 크루이프의 자연스럽게 흘러내리는 중단발이었다. 당시 록 음악과 히피 문화의 영향을 받은 긴 머리가 유행하던 시기였고, 크루이프는 그 스타일을 축구장으로 가져왔다. ‘플라잉 더치맨’이라는 별명처럼 바람을 가르며 질주하는 그의 모습은 실력과 스타일을 모두 상징하는 장면으로 남았다.

1980년대, ‘축구 황제’ 마라도나가 완성한 컬리 멀릿

1986 멕시코 월드컵에서는 아르헨티나의 디에고 마라도나가 헤어스타일 아이콘이었다. 이른바 ‘컬리 멀릿(Curly Mullet)’은 윗머리와 옆머리에 풍성한 컬을 넣고 뒷머리를 길게 기른 스타일이다. 당시 록스타와 팝스타들 사이에서 유행하던 멀릿을 축구장에서도 자연스럽게 보여주며 ‘축구도 패션이 될 수 있다’는 인식을 심어줬다. ‘신의 손’과 5명 드리블 골만큼이나 그의 헤어스타일도 1980년대를 상징하는 이미지로 남아 있다.

1990년대, ‘신성한 포니테일’에 전 세계 열광

1994 미국 월드컵에서는 이탈리아의 간판 공격수 로베르토 바조가 뒷머리만 길게 묶은 독특한 포니테일을 선보였다. 불교 신자였던 그는 이 스타일로 ‘신성한 포니테일(Il Divin Codino)’이라는 별명을 얻었고, 당시 축구를 좋아하던 청소년들 사이에서는 바조의 포니테일을 따라 하는 것이 하나의 유행이 됐다. 훗날에도 월드컵 역사상 가장 상징적인 헤어스타일 가운데 하나로 꼽힌다.

2000년대 세계 휩쓴 ‘베컴 머리’와 ‘호나우두 컷’

2002 한일 월드컵은 헤어스타일 열풍이 가장 뜨거웠던 대회로 꼽힌다. 잉글랜드 대표팀 주장 데이비드 베컴은 당시 맨체스터 유나이티드 FC 소속으로 세계 최고의 스타였다. 양옆을 짧게 깎고 윗머리를 세운 소프트 모히칸은 일명 ‘베컴 머리’로 불리며 전 세계 미용실의 단골 주문이 됐다. 국내에서도 ‘베컴 닭벼슬 머리’를 따라 하는 남성들이 크게 늘었다. 당시 한국 대표팀 안정환의 긴 파마머리 헤어 스타일과 함께 ‘베컴 머리’는 남성 유행 스타일의 투 톱을 이뤘다.

2002년 브라질의 호나우두 루이스 나자리우 지 리마는 앞머리 일부만 남긴 파격적인 스타일로 화제를 모았다. 그는 훗날 “부상에 대한 언론의 관심을 다른 곳으로 돌리기 위해 일부러 그런 머리를 했다”며 “아이들이 따라 해서 미안했다”고 회상했다.

2010년대, ‘헤어스타일 자체가 콘텐츠’가 된 네이마르

2010년대 들어선 브라질의 네이마르 다 시우바 산투스 주니오르는 금발 모히칸, 브레이즈, 핑크 염색 등 매 경기 다른 스타일을 선보이며 새로운 패션 아이콘으로 떠올랐다.

과거에는 한 가지 헤어스타일이 유행을 만들었다면, 네이마르는 헤어를 계속 바꾸는 것 자체가 화제가 되는 첫 번째 축구 스타였다. 경기보다 새로운 머리가 먼저 뉴스가 될 정도였다.

2026년, ‘튀는 머리’보다 자연스러움이 대세

반면 2026 FIFA 북중미 월드컵에서는 과거처럼 특정 선수 한 명의 헤어스타일이 전 세계 유행을 이끄는 모습은 찾아보기 어렵다. 2002년 데이비드 베컴의 소프트 모히칸이나 호나우두의 ‘반달 머리’처럼 모두가 따라 하는 상징적인 스타일 대신, 자연스러움과 개성이 새로운 트렌드로 자리 잡았다.

축구계를 대표하는 아르헨티나의 리오넬 메시는 오랫동안 짧고 단정한 내추럴 컷을 유지하고 있으며, 프랑스의 킬리안 음바페와 잉글랜드의 주드 벨링엄, 스페인의 라민 야말 역시 과한 염색이나 모히칸 대신 자연스러운 크롭 스타일과 테이퍼 컷을 고수하고 있다. 머리로 시선을 끌기보다 각자의 이미지와 개성을 살리는 데 초점을 맞춘 것이다.

2022년 국제축구연맹(FIFA)은 월드컵을 빛낸 화제의 헤어스타일을 소개하며 합성사진을 공개하기도 했다. FIFA는 2002년 월드컵을 대표했던 호나우두 루이스 나자리우 지 리마의 ‘반달 머리’를 현재의 스타 선수인 메시와 크리스티아누 호날두, 네이마르 다 시우바 산투스 주니오르, 손흥민 등에 합성한 이미지를 공개했다. FIFA는 “당시 호나우두의 머리는 전 세계 아이들이 따라 했던 시대의 아이콘이었다”며, 지금은 그런 하나의 헤어스타일이 세계적인 유행을 만드는 시대가 아니라는 점을 재조명했다.

영국 가디언은 이번 월드컵을 앞두고 “이제 선수들의 스타일 경쟁은 헤어보다 전체적인 패션과 개성으로 옮겨가고 있다”고 분석했다. 라민 야말과 니코 윌리엄스, 버질 판데이크 등이 스타일 아이콘으로 꼽힌 것도 독특한 머리 때문이 아니라, 경기장 안팎에서 자신만의 패션 감각과 브랜드 이미지를 구축하고 있기 때문이라고 평가했다.

영국 GQ 역시 올해 남성 헤어 트렌드로 소프트 멀릿, 자연스러운 테이퍼 컷, 커튼 헤어 등을 선정하며 “강하게 스타일링한 머리보다 본연의 질감을 살린 자연스러운 스타일이 새로운 기준이 되고 있다”고 분석했다. 월드컵 헤어 트렌드도 이제는 ‘누구처럼 자르는 머리’보다 ‘나에게 어울리는 머리’를 추구하는 방향으로 바뀌고 있다는 의미다.