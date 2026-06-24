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한국 선박 4척 호르무즈 통과…휴전 이후 두번째

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본문 요약

미국과 이란이 휴전 양해각서를 체결한 이후 한국 선박이 두 번째로 호르무즈 해협을 통과했다.

네 척의 선박에는 한국인 선원 총 26명이 승선하고 있다.

이로써 호르무즈 해협에 남은 한국인 선원은 국적선에 75명, 외국선에 33명 등 총 108명이다.

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한국 선박 4척 호르무즈 통과…휴전 이후 두번째

입력 2026.06.24 09:49

수정 2026.06.24 10:07

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  • 윤기은 기자

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해수부 “남은 국적선 18척 안전 통항 지원”

지난 3월11일(현지시간) 아랍에미리트연합(UAER) 라스 알 카이마 북부에서 본 호르무즈 해협 근처의 화물선들. 로이터연합뉴스

지난 3월11일(현지시간) 아랍에미리트연합(UAER) 라스 알 카이마 북부에서 본 호르무즈 해협 근처의 화물선들. 로이터연합뉴스

미국과 이란이 휴전 양해각서(MOU)를 체결한 이후 한국 선박이 두 번째로 호르무즈 해협을 통과했다.

해양수산부는 24일 “호르무즈 해협 안쪽에 대기 중이던 우리 선사 운용 선박 네 척이 해협을 통과해 정상 항해 중”이라고 밝혔다. 이 중 한 척은 한국을 향해 오고 있으며, 나머지는 다른 나라로 향하고 있다고 덧붙였다.

이번에 네 척이 해협을 빠져나오면서 해협에 남은 한국 국적선은 18척이다.

네 척의 선박에는 한국인 선원 총 26명이 승선하고 있다. 이로써 호르무즈 해협에 남은 한국인 선원은 국적선에 75명, 외국선에 33명 등 총 108명이다.

해수부는 “해당 선박 통항을 위한 외교적 노력과 더불어 해당 선박들이 통항하는 동안 실시간 모니터링과 통항 정보를 제공하는 등 안전 운항을 지원했다”며 “앞으로도 해협 안쪽에 대기 중인 우리 선박 18척에 대해서도 통항 관련 동향 및 정보 제공을 통해서 선사 자체 운항계획 수립과 향후 안전한 통항을 지원하겠다”고 밝혔다.

앞서 지난 21일(현지시간) 미국과 이란이 MOU를 체결하자 이튿날 호르무즈 해협 내측에 있던 한국 국적 선박 2척이 해협을 통과한 바 있다. 이번 국적선 통항은 휴전 이후 두 번째다.

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