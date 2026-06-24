‘마을기업서 일경험 쌓으세요’···대구, ‘사회연대경제’ 참여자 모집

대구시는 ‘사회연대경제 청년 일경험 시범사업’ 참여자를 모집한다고 24일 밝혔다.

이는 취업에 어려움을 겪는 청년들이 직무 경험과 함께 경력을 쌓아 노동시장에 진입할 수 있게 돕는 사업이다. 국비와 시비 각 10억6900만원이 사업비로 쓰인다.

올해 1월1일 기준 대구광역시를 주소지로 둔 19~39세로 미취업 상태면 신청할 수 있다. 신청 기간은 오는 26일부터 다음 달 6일까지다. 대구시는 총 138명을 선발할 계획이다.

최종 선정된 청년들은 다음 달부터 5개월간 마을기업·협동조합 등 사회연대경제 기업에서 주 40시간(1일 8시간)을 일하며 다양한 현장 실무를 경험하게 된다.

특히 이번 사업에 참여하는 청년들은 단순 보조 업무에 그치지 않고 햇빛소득마을이나 통합돌봄, 먹거리·문화관광 등 국가 및 지방정부가 추진하는 주요 정책사업 연계 분야에 우선 배치돼 실전 직무 역량을 기를 수 있을 것으로 보인다.

대구시는 참여 청년에게 월 최대 234만원의 인건비와 함께 직무교육과 멘토링 프로그램도 제공할 예정이다. 또한 청년매니저를 별도로 배치해 초기 적응부터 진로 설계까지 체계적으로 지원할 계획이다.

참여 기업의 경우 운영비(월 20만원)와 멘토 수당(월 15만원), 4대 보험료 등을 지원받아 부담을 덜 수 있다고 대구시는 설명했다. 참여를 희망하는 청년은 ‘고용24’를 통해 선호기업을 최대 3개까지 선택해 신청할 수 있다. 자세한 사항은 대구시 사회적경제지원센터로 문의하면 된다.

박기환 대구시 경제국장은 “최근 고용시장 위축으로 취업에 어려움을 겪는 청년들에게 실질적인 직무 경험과 경력 형성의 기회가 되길 바란다”며 “앞으로도 지역 청년들이 안정적으로 사회에 첫발을 내딛을 수 있도록 일자리 지원 정책을 체계적으로 추진하겠다”고 말했다.