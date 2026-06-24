635년 만에 제작지 양구에서 전시되는 보물 ‘이성계 발원 백자’

양구백자박물관 개관 20주년 특별전 27일~9월27일 개최

강원 양구군 양구백자박물관은 개관 20주년을 맞아 오는 27일부터 9월 27일까지 특별전과 다양한 문화행사를 개최한다고 24일 밝혔다.

그동안 국립중앙박물관이 소장하고 있는 보물 ‘이성계 발원 백자’ 5점이 이번 특별전을 통해 공개될 예정이어서 많은 관심을 끈다.

보물 ‘이성계 발원 백자’는 고려 말인 1391년 제작된 백자로, 조선 건국을 염원하는 이성계의 발원문이 새겨진 유물이다.

양구의 백토를 사용해 제작된 것으로 알려져 있다.

금강산 월출봉에 봉안됐다가 1932년 발견된 이후 현재 국립중앙박물관이 소장하고 있다.

해당 유물은 국립박물관 외 기관에서 전시되는 것은 이번이 처음이다.

양구 백토로 제작된 것으로 알려진 유물이 635년 만에 제작지인 양구로 돌아와 선보이는 전시라는 점에서 의미를 더 하고 있다.

양구백자박물관은 이번 특별전을 위해 별도의 전시공간을 조성했다.

또 유물의 제작 배경과 역사적 가치, 조선 건국기 시대상을 함께 살펴볼 수 있도록 전시를 구성했다.

이밖에 ‘양구백자박물관 소장 유물전’과 양구백자연구소가 기획한 현대도예 특별전인 ‘2026 백자의 여름전’도 열린다.

전시 기간에는 관람객 참여 프로그램도 운영된다.

‘2026 백자의 여름 토크 콘서트-스무 살의 양구백자박물관’에서는 서울대학교 허보윤 교수의 진행으로 정두섭 양구백자박물관장과의 대담이 진행된다.

‘멋진 항아리 제작법’ 워크숍에서는 도예가들의 제작 시연과 체험 행사가 마련된다.

2006년 개관한 양구백자박물관은 양구백토와 양구백자의 역사·문화를 연구·보존·전시하는 전문박물관이다.

정두섭 양구백자박물관장은 “635년 만에 고향으로 돌아오는 보물 ‘이성계 발원 백자’는 양구의 역사이자 대한민국 도자 문화의 상징적인 유산”이라며 “개관 20주년 특별전을 통해 양구백자의 역사와 문화적 가치를 널리 알리는 계기가 되길 바란다”라고 말했다.