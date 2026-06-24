‘NCT 탈퇴’ 마크, 인종차별 상징 티셔츠 논란에 사과…“더 큰 책임감 가지겠다”

남부연합기, 남북전쟁 당시 노예제 지지 정당 상징 “실망드려 죄송, 콘텐츠 승인 절차 더 강화하겠다”

그룹 NCT 출신 가수 마크가 인종차별을 상징하는 남부연합기 문양이 새겨진 티셔츠를 착용해 논란이 일자 사과했다.

마크 소속사 어퍼룸은 24일 입장문을 통해 “최근 마크가 착용한 의상으로 인해 불편함과 실망감을 느꼈을 모든 분에게 진심으로 사과드린다”며 “앞으로 더 큰 책임감과 인식, 그리고 주의를 가지고 행동할 것을 약속드린다”고 밝혔다.

남부연합기는 미국 남북전쟁 당시 노예제를 지지한 남부연합의 깃발로 인종차별, 백인 우월주의, 노예제의 상징으로 여겨진다. 마크가 이 문양이 담긴 의상을 착용한 사진이 온라인에 공개되자 누리꾼들 사이에서 비판의 목소리가 나왔다.

어퍼룸은 “빈티지 의상 아이템으로 착용된 것이었으나, 티셔츠에 표시된 상징이 지닌 역사적 의미와 민감성을 인지한 후 보이지 않도록 조치를 취했다”며 “그럼에도 해당 이미지가 외부에 공유되면서 상징이 노출돼 대중에게 우려를 끼치게 됐다”고 말했다.

이어 “어퍼룸과 아티스트는 인종차별, 증오, 차별을 용납하지 않는다. 우려의 심각성을 충분히 인지하고 있으며, 이번 사안으로 많은 분께 실망을 드리게 된 점 깊이 반성하고 있다”며 “유사한 일이 발생하지 않도록 의상 선택과 콘텐츠 승인 절차를 더욱 강화할 예정”이라고 덧붙였다.

마크는 지난 4월 SM엔터테인먼트와 전속 계약이 종료된 후 팀을 탈퇴해 1인 기획사 어퍼룸을 설립했다.