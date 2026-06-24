‘임산부에게 건강한 먹거리를’···대구, 6800명에 ‘친환경농산물 꾸러미’ 지원

대구시는 다음 달 1일부터 2주간 ‘임산부 친환경 농산물 지원사업’ 신청자를 모집한다고 24일 밝혔다.

지원 대상은 대구광역시에 거주하는 임산부로, 지난해 1월1일 이후 출산했거나 신청일 현재 임신 상태이면 신청 가능하다. 대상자로 선정되면 1인당 연간 24만원 상당(자부담 4만8000원 포함)의 친환경 농산물 지원 혜택을 얻는다.

선정된 임산부는 전용 쇼핑몰(에코이몰)을 통해 친환경 인증을 받은 유기농 수산물과 무농약 농산물, 유기가공식품 등을 꾸러미 형태로 주문해 가정에서 편리하게 배송받을 수 있다. 온라인 신청이 어려운 경우 주소지 관할 행정복지센터를 찾아 신청서와 구비서류를 제출하면 된다.

대구시는 올해 총 6800명을 선정할 예정이다. 신청 인원이 이를 초과할 경우 구·군별로 무작위 추첨을 거쳐 최종 대상자를 가린다.

다만 보건복지부의 영양플러스 사업이나 농림축산식품부의 농식품바우처 사업 등 유사한 지원을 받고 있는 임산부는 신청이 제한될 수 있으므로 미리 확인해야 한다.

김종식 대구시 농산유통과장은 “이 사업은 임산부에게는 건강한 먹거리를, 친환경 농가에는 안정적인 판로 확보의 기회를 제공하는 사업”이라며 “임산부와 아이의 건강이 곧 지역 사회의 미래인 만큼, 사업이 원활하게 추진될 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.