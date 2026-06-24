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‘참교육’ 글로벌 돌풍 계속···3주 연속 넷플릭스 비영어쇼 1위

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넷플릭스 시리즈 <참교육>이 공개 3주 차에도 전 세계 넷플릭스 비영어 쇼 부문 1위를 차지했다.

24일 넷플릭스 공식 사이트 투둠에서 집계한 넷플릭스 톱 10에 따르면 지난 15일부터 21일까지 <참교육> 시청수는 1180만으로 비영어 쇼 부문 1위에 올랐다.

<참교육>은 지난 5일 공개돼 3일 만에 비영어 쇼 부문 1위로 직행한 뒤 3주 연속 정상을 지키고 있다.

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‘참교육’ 글로벌 돌풍 계속···3주 연속 넷플릭스 비영어쇼 1위

입력 2026.06.24 10:21

수정 2026.06.24 10:28

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  • 윤승민 기자

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넷플릭스 시리즈 <참교육>은 6월 3주 차(15~21일) ‘글로벌 톱 10 비영어권 쇼’ 순위에서 1위에 올랐다. 넷플릭스 제공

넷플릭스 시리즈 <참교육>은 6월 3주 차(15~21일) ‘글로벌 톱 10 비영어권 쇼’ 순위에서 1위에 올랐다. 넷플릭스 제공

넷플릭스 시리즈 <참교육>이 공개 3주 차에도 전 세계 넷플릭스 비영어 쇼 부문 1위를 차지했다.

24일 넷플릭스 공식 사이트 투둠에서 집계한 넷플릭스 톱 10에 따르면 지난 15일부터 21일까지 <참교육> 시청수(Views·시청 시간을 러닝타임으로 나눈 값)는 1180만으로 비영어 쇼 부문 1위에 올랐다.

<참교육>은 지난 5일 공개돼 3일 만에 비영어 쇼 부문 1위로 직행한 뒤 3주 연속 정상을 지키고 있다.

국가별로는 한국, 일본, 베트남, 페루 등 19개국에서 1위에 올랐으며 85개국에서 톱 10에 진입했다.

배우 김무열이 주연한 <참교육>은 동명 웹툰을 원작으로, 교육 현장에서 폭력을 포함한 초법적 권한을 지닌 ‘교권보호국’이의 활약을 다뤘다. 악랄한 가해자에게 가해지는 초법적 응징에서 느끼는 ‘사이다’ 서사로 해외에서도 호응을 얻고 있다.

<참교육>의 인기로 연출 홍종찬 감독과 주연 김무열의 전작인 <소년심판>도 공개 4년 만에 비영어 쇼 톱 10에 들며 역주행했다. 이 작품은 시청수 120만으로 10위에 올랐으며 전 세계 16개국에서 톱 10에 자리했다.

임지연, 허남준 주연의 <멋진 신세계>가 시청수 270만으로 6위에 올랐다.

영어권 영화 부문에선 애니메이션 <케이팝 데몬 헌터스>가 53주째 톱 10에 진입했다. 시청수는 360만으로 전주와 같은 순위인 6위를 지켰다.

비영어권 영화 부문에선 공명, 진선규 주연의 <남편들>이 2위에 올랐다. 전 남편과 현 남편이 범죄 조직에 납치당한 아내를 구출하기 위해 힘을 합치는 이야기를 그린 코믹 액션물이다. 시청수는 570만으로 집계됐다.

‘사이다 응징’ 대리만족에 46개국 1위 등극 ‘참교육’···“도파민 그 자체” “위험한 해결책” 두 얼굴

넷플릭스 시리즈 <참교육>의 세계적 인기가 뜨겁다. 넷플릭스 공식 사이트 투둠에서 집계한 6월 1주 차(1~7일)와 2주 차(8~14일) ‘글로벌 톱 10 비영어권 쇼’ 순위에서 연이어 1위에 올랐다. 한국뿐 아니라 일본, 대만, 인도, 브라질 등 46개국에서는 6월 2주 차 1위를 기록했다. 이를 포함해 <참교육>이 10위권에 오른 나라는 91개국에...

https://www.khan.co.kr/article/202606211533001

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