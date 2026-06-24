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평창군 “노인 목욕비, 이·미용비 지원 확대”···7월1일부터 시행

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본문 요약

강원 평창군은 오는 7월 1일부터 지역 어르신들의 복지 증진과 건강한 노후생활 지원하기 위해 '노인 목욕비 및 이·미용비 지원사업'을 확대 시행한다고 24일 밝혔다.

기존에는 평창군에 주소를 둔 만 75세 이상 어르신을 대상으로 이·미용비만 지원해 왔다.

오는 7월부터는 지원 대상을 만 70세 이상으로 확대하고, 목욕업소까지 이용할 수 있도록 지원 범위를 넓혔다.

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평창군 “노인 목욕비, 이·미용비 지원 확대”···7월1일부터 시행

입력 2026.06.24 10:22

  • 최승현 기자

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평창군청 전경. 평창군 제공

평창군청 전경. 평창군 제공

강원 평창군은 오는 7월 1일부터 지역 어르신들의 복지 증진과 건강한 노후생활 지원하기 위해 ‘노인 목욕비 및 이·미용비 지원사업’을 확대 시행한다고 24일 밝혔다.

평창군은 어르신들의 보건·위생 관리와 경제적 부담 완화를 위해 지원 나이와 이용 범위 등을 확대했다.

기존에는 평창군에 주소를 둔 만 75세 이상 어르신을 대상으로 이·미용비만 지원해 왔다.

오는 7월부터는 지원 대상을 만 70세 이상으로 확대하고, 목욕업소까지 이용할 수 있도록 지원 범위를 넓혔다.

지원 금액은 연간 12만 원으로 기존과 같지만, 매월 1만 원씩 지급하던 방식에서 반기별 6만 원씩 지급하는 방식으로 변경해 이용 편의성을 높였다.

평창군은 안정적인 사업 추진을 위해 나이별 신청 시기를 구분해 운영할 계획이다.

기존 만 75세 이상 미신청자는 읍·면사무소에서 상시 신청할 수 있다.

이미 바우처 카드를 발급받아 사용 중인 대상자는 별도의 재신청 없이 기존 카드를 그대로 사용할 수 있다.

새롭게 지원 대상에 포함된 만 70세부터 74세 어르신은 제2회 추가경정예산을 통해 사업 재원을 확보한 뒤 오는 9월부터 신청·접수를 시작할 예정이다.

평창군 관계자는 “지원 나이를 만 70세 이상으로 확대하고 목욕업소 이용까지 가능하도록 혜택을 넓힌 만큼 더 많은 어르신이 실질적인 복지 혜택을 누릴 수 있을 것으로 기대한다”라며 “대상자들이 누락 없이 지원받을 수 있도록 적극적으로 홍보하고 사업이 안정적으로 정착될 수 있도록 최선을 다하겠다”라고 말했다.

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