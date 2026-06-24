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가요계 대세 ‘리센느’ 수원시 홍보대사로…리브 “고향 알리게 돼 기뻐요”

입력 2026.06.24 10:26

수정 2026.06.24 10:44

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수원시 홍보대사 위촉장을 수여받은 리센느. 수원시 제공

수원시 홍보대사 위촉장을 수여받은 리센느. 수원시 제공

가요계의 새로운 대세로 떠오르고 있는 그룹 리센느가 경기 수원시의 홍보대사가 됐다.

수원시는 리센느를 수원시 홍보대사로 위촉했다고 24일 밝혔다. 수원시는 리센느와 함께 ‘2026-2027 수원 방문의 해’를 비롯한 다양한 시정 홍보 활동을 함께할 계획이다.

리센느는 원이, 리브, 미나미, 메이, 제나 등 5명의 멤버로 이뤄진 그룹이다. 특히 리브는 수원 구운동 출신으로 수원에서 성장했다.

수원시는 리센느의 밝고 친근한 이미지와 온라인 소통력을 바탕으로 젊은 세대가 공감할 수 있는 디지털 콘텐츠를 확대할 예정이다. 또 수원의 역사·문화·관광·축제 등 다양한 도시 자원을 국내외에 널리 알릴 계획이다.

리센느는 “수원의 아름다운 역사와 문화, 다양한 즐길 거리를 많은 분께 알릴 수 있도록 최선을 다하겠다”고 밝혔다. 멤버 리브는 “사랑하는 고향 수원의 홍보대사로 활동하게 돼 기쁘고, 영광스럽다”고 말했다.

이재준 수원시장은 “수원을 대표하는 홍보대사로 리센느와 함께하게 돼 기쁘다”며 “수원 출신인 리브와 리센느 멤버들의 밝고, 활기찬 에너지가 수원의 새로운 매력을 널리 알리는 데 큰 힘이 될 것”이라고 기대했다.

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