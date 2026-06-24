가요계 대세 ‘리센느’ 수원시 홍보대사로…리브 “고향 알리게 돼 기뻐요”

가요계의 새로운 대세로 떠오르고 있는 그룹 리센느가 경기 수원시의 홍보대사가 됐다.

수원시는 리센느를 수원시 홍보대사로 위촉했다고 24일 밝혔다. 수원시는 리센느와 함께 ‘2026-2027 수원 방문의 해’를 비롯한 다양한 시정 홍보 활동을 함께할 계획이다.

리센느는 원이, 리브, 미나미, 메이, 제나 등 5명의 멤버로 이뤄진 그룹이다. 특히 리브는 수원 구운동 출신으로 수원에서 성장했다.

수원시는 리센느의 밝고 친근한 이미지와 온라인 소통력을 바탕으로 젊은 세대가 공감할 수 있는 디지털 콘텐츠를 확대할 예정이다. 또 수원의 역사·문화·관광·축제 등 다양한 도시 자원을 국내외에 널리 알릴 계획이다.

리센느는 “수원의 아름다운 역사와 문화, 다양한 즐길 거리를 많은 분께 알릴 수 있도록 최선을 다하겠다”고 밝혔다. 멤버 리브는 “사랑하는 고향 수원의 홍보대사로 활동하게 돼 기쁘고, 영광스럽다”고 말했다.

이재준 수원시장은 “수원을 대표하는 홍보대사로 리센느와 함께하게 돼 기쁘다”며 “수원 출신인 리브와 리센느 멤버들의 밝고, 활기찬 에너지가 수원의 새로운 매력을 널리 알리는 데 큰 힘이 될 것”이라고 기대했다.