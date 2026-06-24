‘직원 성희롱’ 도의원에게 공로패 수여한다는 경기도의회···시민사회 “즉각 철회해야”

직원에게 성희롱 발언을 한 혐의로 1심에서 유죄를 선고받은 양우식 도의원에게 경기도의회가 공로패를 수여한다는 사실이 알려지면서 시민사회가 반발하고 있다.

경기시민사회단체연대회의(이하 연대회의)는 24일 성명문을 내고 “경기도의회는 직원에게 성희롱 발언을 해 1심에서 유죄를 선고받은 양우식에게 공로패를 수여하기로 했다”며 “임기 마무리 과정에서 의례적으로 의장단, 교섭단체 대표, 위원장단 등에게 표창장과 감사패를 전달한다고 하지만 범죄 가해자에게 공로패를 주는 것은 말도 안 되는 일”이라고 밝혔다.

연대회의는 “도민을 대의하는 민주주의의 장에서 성희롱 범죄를 저지른 가해자의 공로를 치하한다는 것은 대의를 저버리는 일”이라며 “임기 마지막까지 경기도의회는 지방의회 민주주의를 후퇴시키는 오점을 남기고 있다”고 지적했다.

연대회의는 그간 경기도의회가 양 의원의 성희롱 사건에 미온적으로 대처해왔던 점도 비판했다. 연대회의는 “도의회 윤리특별위원회는 양우식에 대한 징계안을 방치했고, 누구도 문제 해결에 적극적으로 나서지 않았다”며 “결국 양우식은 아무런 징계나 제재 없이 임기를 마무리하게 됐다. 성희롱 가해자는 의회 운영위원장 직책을 현재까지 유지해 왔다”고 했다.

이어 “가해자가 아무런 제재 없이 공직을 수행하는 모습을 지켜봐야 했던 피해자에게 이는 무엇보다 큰 공포와 두려움이었을 것”이라며 “성희롱 사건에 대한 경기도의회의 무책임과 침묵은 피해자를 더욱 고립시켰다. 또 사건에 침묵함으로써 평등하고 청렴해야 할 지방의회의 민주주의를 후퇴시켰다”고 비판했다.

양 의원은 지난해 5월9일 경기도의회 운영위원장실에서 주무관 A씨에게 “쓰○○이나 스○○하는 거야? 결혼 안 했으니 스○○은 아닐 테고”라는 성희롱 발언을 한 혐의를 받고 있다. 해당 표현은 변태적 성행위를 이르는 단어다. 양 의원은 지난 18일 열린 모욕 혐의 1심 선고 공판에서 벌금 50만원을 선고받았다.