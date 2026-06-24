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이스라엘 안보 “이란 핵포기 기대는 순진···미국도 간섭 못해”

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본문 요약

극우 성향의 이타마르 벤그비르 이스라엘 국가안보장관이 이란 핵 문제와 관련해 미국과 온도 차를 드러내며 이스라엘의 독자적 대응 의지를 밝혔다.

이 때문에 레바논 문제를 둘러싸고 미국과 이스라엘 사이의 긴장도 높아지고 있다.

앞서 지난 18일 J D 밴스 미국 부통령은 백악관 브리핑에서 미국·이란 종전 MOU에 불만을 제기한 이스라엘을 향해 공개적으로 경고 메시지를 보냈다.

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이스라엘 안보 “이란 핵포기 기대는 순진···미국도 간섭 못해”

입력 2026.06.24 10:46

  • 백민정 기자

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이타마르 벤 그비르 이스라엘 국가안보장관이 지난 4월15일(현지시간) 예루살렘에서 베냐민 네타냐후 총리의 해임을 촉구하는 청원 심리에 앞서 언론에 성명을 발표하고 있다. UPI연합뉴스

이타마르 벤 그비르 이스라엘 국가안보장관이 지난 4월15일(현지시간) 예루살렘에서 베냐민 네타냐후 총리의 해임을 촉구하는 청원 심리에 앞서 언론에 성명을 발표하고 있다. UPI연합뉴스

극우 성향의 이타마르 벤그비르 이스라엘 국가안보장관이 이란 핵 문제와 관련해 미국과 온도 차를 드러내며 이스라엘의 독자적 대응 의지를 밝혔다.

벤그비르 장관은 23일(현지시간) 이스라엘 매체 채널7과의 인터뷰에서 “이란이 핵 프로그램을 포기하고 이스라엘을 파괴하려는 목표를 스스로 접을 것이라고 미국인들이 믿는다면 매우 순진한 생각”이라고 말했다.

이어 “이란의 위협에 맞서 단독으로 행동하는 것은 이스라엘의 책임”이라며 “이스라엘이 친구의 지시에 따라 움직이도록 강요받을 수는 없다. 그 친구가 아무리 위대한 나라라고 해도 마찬가지”라고 강조했다.

이번 발언은 레바논 남부 휴전 문제를 둘러싸고 미국과 이스라엘이 이견을 보이는 가운데 나왔다.

친이란 무장정파 헤즈볼라는 지난 3월2일 미국과 이스라엘의 대이란 군사행동에 대한 보복 차원에서 이스라엘을 공격했다. 이후 이스라엘은 레바논 남부 일부 지역에 대한 군사 통제를 강화하고 공습을 확대해왔다.

레바논을 포함한 역내 모든 전선에서의 휴전은 미국과 이란 간 종전 협상의 핵심 의제 가운데 하나였다. 양측이 체결한 종전 양해각서(MOU)에도 관련 내용이 포함됐다.

그러나 이스라엘은 헤즈볼라의 위협이 지속되는 상황에서 레바논 남부 군사작전을 중단할 수 없다는 입장을 유지하고 있다. 이 때문에 레바논 문제를 둘러싸고 미국과 이스라엘 사이의 긴장도 높아지고 있다.

앞서 지난 18일 J D 밴스 미국 부통령은 백악관 브리핑에서 미국·이란 종전 MOU에 불만을 제기한 이스라엘을 향해 공개적으로 경고 메시지를 보냈다.

밴스 부통령은 “정신을 차리고 현실을 직시해야 한다”며 “내가 이스라엘 내각의 일원이었다면 전 세계에서 사실상 유일하게 남은 강력한 동맹국과 충돌하는 선택은 하지 않았을 것”이라고 말했다.

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