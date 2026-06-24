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85억 범죄수익 세탁한 결혼이주민·유학생 26명 적발

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본문 요약

보이스피싱과 투자리딩방 사기 조직이 가로챈 범죄수익 85억원을 세탁해 해외로 송금한 베트남 국적 결혼이주민과 유학생들이 무더기로 경찰에 적발됐다.

전북경찰청 광역범죄수사대는 범죄수익은닉규제법 위반 혐의로 베트남 국적 결혼이주민과 유학생 등 26명을 검거해 이 가운데 범행을 주도한 4명을 구속 송치하고, 나머지 22명을 불구속 송치했다고 24일 밝혔다.

이들은 지난해 9~10월 보이스피싱과 투자리딩방 사기 조직이 속여 뺏은 돈을 자신들의 계좌로 받은 뒤 제3자 명의 계좌로 재이체하거나 해외로 송금하는 방식으로 범죄수익을 은닉한 혐의를 받는다.

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(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

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85억 범죄수익 세탁한 결혼이주민·유학생 26명 적발

입력 2026.06.24 10:48

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전북경찰청, 범행 주도 4명 구속 송치

전북경찰청 광역범죄수사대 수사관들이 보이스피싱·투자리딩방 조직의 85억원대 자금세탁 사건과 관련해 압수한 증거 기록물들을 검토하고 있다. 전북경찰청 제공

전북경찰청 광역범죄수사대 수사관들이 보이스피싱·투자리딩방 조직의 85억원대 자금세탁 사건과 관련해 압수한 증거 기록물들을 검토하고 있다. 전북경찰청 제공

보이스피싱과 투자리딩방 사기 조직이 가로챈 범죄수익 85억원을 세탁해 해외로 송금한 베트남 국적 결혼이주민과 유학생들이 무더기로 경찰에 적발됐다.

전북경찰청 광역범죄수사대는 범죄수익은닉규제법 위반 혐의로 베트남 국적 결혼이주민과 유학생 등 26명을 검거해 이 가운데 범행을 주도한 4명을 구속 송치하고, 나머지 22명을 불구속 송치했다고 24일 밝혔다.

이들은 지난해 9~10월 보이스피싱과 투자리딩방 사기 조직이 속여 뺏은 돈을 자신들의 계좌로 받은 뒤 제3자 명의 계좌로 재이체하거나 해외로 송금하는 방식으로 범죄수익을 은닉한 혐의를 받는다. 경찰 조사 결과 이들이 관여한 자금세탁 거래는 905회에 달했으며 규모는 85억원 상당으로 파악됐다.

경찰은 결혼이주민과 유학생 사회에서 이른바 ‘해외 송금 아르바이트’가 성행한다는 첩보를 입수해 수사에 착수했다. 조사 결과 피의자들은 송금액의 10% 안팎을 수수료로 받는 조건으로 범행에 가담한 것으로 드러났다.

특히 구속된 피의자들은 더 많은 수수료를 챙기기 위해 주변 지인들을 모집해 범행에 끌어들인 것으로 조사됐다. 경찰은 이들이 동포사회를 중심으로 자금세탁망을 넓히며 범행 규모를 키운 것으로 보고 있다.

경찰은 최근 체류 외국인을 상대로 계좌 대여나 대리 송금을 유도하는 자금세탁 범죄가 늘고 있는 것으로 보고 관련 수사를 확대하고 있다.

전북경찰청 관계자는 “출처가 확인되지 않은 자금을 대신 송금하거나 계좌를 빌려주는 행위는 형사처벌 대상이 될 수 있다”며 “유사한 제안을 받으면 경찰이나 외국인종합안내센터(1345)에 신고해 달라”고 말했다.

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