장애아 둔 가정도 밤·주말 돌봄···경북, 전국 첫 ‘365일 돌봄’ 시작

경북도가 전국 최초로 장애 아동을 둔 가정을 지원하기 위해 야간 및 주말·공휴일에도 이용할 수 있는 돌봄 서비스를 마련했다.

경북도는 다음 달부터 ‘K보듬 6000, 장애아동 365일 돌봄’ 사업을 벌인다고 22일 밝혔다.

이 사업은 보육 전문기관인 ‘장애아 전문어린이집’의 인력과 보육 경험을 활용하는 방식으로 추진된다. 장애별 특성에 대한 이해와 경험을 갖춘 전문 인력이 돌봄을 제공하며, 교사 1명이 아동 2명을 보살핀다고 경북도는 설명했다.

도는 포항·경주·김천·구미 등 4개 지자체의 장애아 전문어린이집 4곳을 선정해 돌봄 서비스를 제공할 계획이다.

운영 시간은 평일 기준 오후 6시부터 오후 10시까지로, 수요에 따라 자정까지 연장될 수 있다. 주말 및 공휴일은 오전 9시부터 오후 6시까지 문을 연다.

경북도는 평일 야간 시간대와 주말 및 공휴일의 경우 보육교사 2명 이상을 상시 배치해 응급상황에 대비할 수 있도록 조치할 예정이다. 교사 인건비와 각종 수당, 장애아 특화프로그램 운영비, 교재·교구비, 교사 역량강화 교육비 등도 별도로 지원된다.

한편 장애 아동을 둔 가정은 일반 가정보다 양육 부담이 크지만 야간이나 주말·공휴일에 이용할 수 있는 보육 서비스는 부족한 실정이다.

경북도는 이들 가정의 보호자가 주말 외출이나 가족 행사를 포기하거나, 긴급한 일이 생겨도 아이를 맡길 곳을 찾기 어렵다는 호소가 많았다는 점에 주목해 사업을 추진하게 됐다고 설명했다.

이철우 경북도지사는 “장애 아동을 둔 가정이 야간과 주말·공휴일에 안심하고 이용할 수 있는 전문 돌봄서비스를 제공하겠다”고 말했다.