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김용범 “반도체 클러스터, 호남 이전 아니라 신규 벨트 조성…논의 마무리 단계”

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본문 요약

김용범 청와대 정책실장이 24일 호남과 충청 지역 등에 제2 반도체 클러스터 조성이 검토되는 것과 관련해 "수도권에 짓고 있는 공장을 옮기는 것이 결코 아니다"라고 밝혔다.

김 실장은 이날 서울 중구 한국프레스센터에서 열린 관훈토론회에 참석해 이같이 밝히며 "용인에 다 지은 뒤에 다음 부지에 짓기 시작하면 너무 늦기 때문에 새로운 클러스터를 만드는 것"이라고 말했다.

김 실장은 이날 토론회에서 반도체 클러스터 신규 조성과 관련해 "논의 마무리 단계가 다가오고 있다"면서 "확정이 되면 기업들과 부처가 모여 한 번에 국민에게 설명해 드리는 자리를 마련하려 한다"고 말했다.

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김용범 “반도체 클러스터, 호남 이전 아니라 신규 벨트 조성…논의 마무리 단계”

입력 2026.06.24 11:00

  • 정환보 기자

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김용범 청와대 정책실장이 24일 서울 중구 프레스센터에서 열린 관훈토론회에서 발언하고 있다. 연합뉴스

김용범 청와대 정책실장이 24일 서울 중구 프레스센터에서 열린 관훈토론회에서 발언하고 있다. 연합뉴스

김용범 청와대 정책실장이 24일 호남과 충청 지역 등에 제2 반도체 클러스터 조성이 검토되는 것과 관련해 “수도권에 짓고 있는 공장을 옮기는 것이 결코 아니다”라고 밝혔다.

김 실장은 이날 서울 중구 한국프레스센터에서 열린 관훈토론회에 참석해 이같이 밝히며 “용인에 다 지은 뒤에 다음 부지에 짓기 시작하면 너무 늦기 때문에 새로운 클러스터를 만드는 것”이라고 말했다.

김 실장은 이날 토론회에서 반도체 클러스터 신규 조성과 관련해 “논의 마무리 단계가 다가오고 있다”면서 “확정이 되면 기업들과 부처가 모여 한 번에 국민에게 설명해 드리는 자리를 마련하려 한다”고 말했다. 김 실장은 “수도권에 더 지으려 해도 땅도, 전력도, 용수도 없다”면서 “그렇다고 해외로 가야 하는 건 아니지 않느냐”고 말했다.

김 실장은 “정부는 권역별 맞춤형 투자 계획을 촘촘히 짜고 있다”면서 “피지컬 AI(인공지능)의 기초가 되는 하드웨어와 제조 산업 기반은 전부 동남권에 몰려 있어 자연스럽게 동남권이 그 중심이 될 것”이라고 말했다.

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