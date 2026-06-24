“인천 앞바다 코 앞에 높이 120m 빌딩”…친수공간 빼앗는 항만재개발 사업 ‘반발’

인천시와 인천항만공사(IPA)가 인천항 1·8부두 항만재개발 지역에 높이 120m(40층)이하의 고밀도 개발을 추진해 인천시민단체들이 “시민들에게 바다를 돌려주는 것이 아니라, 빼앗는다”며 반발하고 있다.

박찬대 인천시장 당선인 인수위원회와 내항살리기시민연합 등은 인천시가 지난 5월 해양수산부에 제출한 인천항 1·8부두 재개발사업 실시계획에 복합문화시설용지에 최고 높이 120m 규모의 빌딩을 지을 수 있도록 했다고 24일 밝혔다.

인천시(15%)와 인천도시공사(15%), 해양수산부 산하 인천항만공사(70%) 등 3개 기관은 인천항 1·8부두 42만9050㎡에 5906억원을 들여 2800가구의 주상복합시설과 상업시설, 공원 등을 2028년까지 조성할 계획이다.

인천항 항만재개발사업은 항만기능을 상실한 1·8부두를 해양문화 친수공간으로 재개발하는 것으로, 2007년 시민 청원으로 시작됐다.

유정복 인천시장은 인천항 1·8부두 항만재개발을 통해 침체한 원도심의 활성화를 이끌겠다며 ‘제물포 르네상스’를 추진했다.

하지만 박찬대 인천시장 당선인 인수위원회와 인천시민단체는 인천시가 인천항 1·8부두 중앙부에 있는 문화복합시설용지 6만6000㎡에 최고 높이 120m의 문화복합시설이 조성되면 “시민에게 바다를 돌려주겠다”는 애초 목적이 “시민에게 바다를 빼앗는 것”으로 변질하는 것이라고 주장했다.

이는 항만재개발 지역 중앙에 40층 규모의 빌딩이 세워지면 높이 66m의 중구 자유공원과 원도심에서는 인천 앞바다를 전혀 볼 수 없기 때문이다. 또한 인천의 대표적인 관광지인 월미도산 108m 보다도 높다.

특히 유 시장은 민선 7기에 시민 의견을 수렴하기 위해 제정된 ‘내항 공공재생 시민참여위원회 운영 조례’를 2023년 7월 폐지했다.

내항살리기시민연합 관계자는 “유 시장이 공론화 과정도 없이 시민 모두가 자유롭게 이용하는 친수문화공간을 조성한다면서 항만재개발지역 중앙부에 40층 높이의 빌딩을 추진하는 것은 이해할 수 없다”며 “박찬대 인천시장 당선인은 당장 폐기된 조례를 되살려 인천항 1·8부두가 공공재생사업이 될 수 있도록 해야 한다”고 말했다.

이에 대해 인천시 관계자는 “문화복지시설용지에 최대 120m 빌딩을 지을 수 있도록 한 것은 민간투자유치의 일환”이라며 “곳곳에서 ‘우려’를 표명하는 만큼, 적정 높이가 되도록 관련기관과 재검토하겠다”고 말했다.

인천항만공사 관계자는 “문화복합시설용지의 용적률은 300%에 불과해 높이 120m의 빌딩 건설은 불가능하다”며 “시민사회와 사회적 합의로 최대한 많은 친수공간을 만들도록 공공성을 강화하겠다”고 말했다.