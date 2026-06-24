아이돌 티켓 14만원→120만원 폭리···암표 판매 15명 적발

온라인 중고거래 플랫폼 등에서 프로야구 경기와 아이돌 콘서트 입장권을 대량으로 확보해 비싸게 되팔아 온 암표상들이 무더기로 당국에 적발됐다.

문화체육관광부는 올해 1월5일부터 6월16일까지 접수된 온라인 암표 신고 및 모니터링 자료를 분석해 대량 판매 정황이 확인된 암표상 15명에 대해 지난 23일 경찰에 수사를 의뢰했다고 24일 밝혔다.

이번 수사 의뢰는 주요 중고거래 플랫폼 등에 게시된 입장권 부정판매 의심 사례 중, 동일 계정으로 여러 입장권을 반복적으로 판매하거나 특정 경기·공연 입장권을 수십 장 단위로 판매한 사례를 중심으로 이뤄졌다.

프로야구 분야에서 적발된 한 판매자는 해당 기간 총 110장의 입장권을 판매했으며, 또 다른 판매자는 지난 4월 단 한 경기의 입장권만 54장을 무더기로 팔아치운 것으로 드러났다. 이들은 정가 15만 원인 5인 테이블석을 35만원에 되팔기도 했다. 야구 티켓 다량 판매자 11명이 올린 추정 판매가는 3684만 원에 달한다.

방탄소년단(BTS) 월드투어 <아리랑> 부산 공연과 세븐틴 월드투어 <뉴_>(NEW_) 앙코르 공연 등은 ‘1인 1매’로 구매가 제한된 콘서트임에도 한 사람이 10장이 넘는 티켓을 판매한 정황이 포착됐다. 세븐틴 유닛 공연 티켓의 경우 정가(14만 3000원)의 8배를 웃도는 120만 원에 거래되기도 했다. 이 분야 적발자 4명이 올린 불법 판매 규모는 1164만 원에 이른다.

문체부는 이 같은 다량 판매가 통상적인 개인 간의 양도나 정상적인 예매 범위를 넘어선 것으로 보고, 자동화 프로그램(매크로) 등 부정한 방법을 이용해 티켓을 선점했을 가능성이 높다고 판단해 수사를 의뢰했다고 설명했다.

정부는 처벌 수위를 대폭 강화해 암표 범죄를 근절하겠다는 방침이다. 문체부는 오는 8월28일 개정 국민체육진흥법과 공연법 시행에 맞춰 부정거래 방지 조치 의무, 과징금, 신고포상금 등 하위법령 정비와 신고기관 운영도 준비 중이라고 밝혔다.

개정 법은 매크로 사용 여부와 관계없이 모든 부정거래를 금지하고, 판매금액의 최대 50배 이하 과징금을 부과하는 등 처벌 수준을 강화했다.

문체부 관계자는 “앞으로도 온라인 플랫폼, 예매처, 프로스포츠 단체와 긴밀히 협력해 매크로 사용 의심 거래를 지속적으로 점검하고 수사가 필요한 사례는 관계기관에 적극적으로 제공할 것”이라고 밝혔다.