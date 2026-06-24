창간 80주년 경향신문

아이돌 티켓 14만원→120만원 폭리···암표 판매 15명 적발

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

온라인 중고거래 플랫폼 등에서 프로야구 경기와 아이돌 콘서트 입장권을 대량으로 확보해 비싸게 되팔아 온 암표상들이 무더기로 당국에 적발됐다.

문화체육관광부는 올해 1월5일부터 6월16일까지 접수된 온라인 암표 신고 및 모니터링 자료를 분석해 대량 판매 정황이 확인된 암표상 15명에 대해 지난 23일 경찰에 수사를 의뢰했다고 24일 밝혔다.

이번 수사 의뢰는 주요 중고거래 플랫폼 등에 게시된 입장권 부정판매 의심 사례 중, 동일 계정으로 여러 입장권을 반복적으로 판매하거나 특정 경기·공연 입장권을 수십 장 단위로 판매한 사례를 중심으로 이뤄졌다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

아이돌 티켓 14만원→120만원 폭리···암표 판매 15명 적발

입력 2026.06.24 11:08

  • 노정연 기자

  • 기사를 재생 중이에요

구글 검색 선호 매체로 추가
지난 12일 BTS 월드투어 <아리랑> 공연이 열리는 부산 아시아드주경기장 주변에 팬들이 북적거리고 있다. 연합뉴스

지난 12일 BTS 월드투어 <아리랑> 공연이 열리는 부산 아시아드주경기장 주변에 팬들이 북적거리고 있다. 연합뉴스

온라인 중고거래 플랫폼 등에서 프로야구 경기와 아이돌 콘서트 입장권을 대량으로 확보해 비싸게 되팔아 온 암표상들이 무더기로 당국에 적발됐다.

문화체육관광부는 올해 1월5일부터 6월16일까지 접수된 온라인 암표 신고 및 모니터링 자료를 분석해 대량 판매 정황이 확인된 암표상 15명에 대해 지난 23일 경찰에 수사를 의뢰했다고 24일 밝혔다.

이번 수사 의뢰는 주요 중고거래 플랫폼 등에 게시된 입장권 부정판매 의심 사례 중, 동일 계정으로 여러 입장권을 반복적으로 판매하거나 특정 경기·공연 입장권을 수십 장 단위로 판매한 사례를 중심으로 이뤄졌다.

프로야구 분야에서 적발된 한 판매자는 해당 기간 총 110장의 입장권을 판매했으며, 또 다른 판매자는 지난 4월 단 한 경기의 입장권만 54장을 무더기로 팔아치운 것으로 드러났다. 이들은 정가 15만 원인 5인 테이블석을 35만원에 되팔기도 했다. 야구 티켓 다량 판매자 11명이 올린 추정 판매가는 3684만 원에 달한다.

방탄소년단(BTS) 월드투어 <아리랑> 부산 공연과 세븐틴 월드투어 <뉴_>(NEW_) 앙코르 공연 등은 ‘1인 1매’로 구매가 제한된 콘서트임에도 한 사람이 10장이 넘는 티켓을 판매한 정황이 포착됐다. 세븐틴 유닛 공연 티켓의 경우 정가(14만 3000원)의 8배를 웃도는 120만 원에 거래되기도 했다. 이 분야 적발자 4명이 올린 불법 판매 규모는 1164만 원에 이른다.

문체부는 이 같은 다량 판매가 통상적인 개인 간의 양도나 정상적인 예매 범위를 넘어선 것으로 보고, 자동화 프로그램(매크로) 등 부정한 방법을 이용해 티켓을 선점했을 가능성이 높다고 판단해 수사를 의뢰했다고 설명했다.

정부는 처벌 수위를 대폭 강화해 암표 범죄를 근절하겠다는 방침이다. 문체부는 오는 8월28일 개정 국민체육진흥법과 공연법 시행에 맞춰 부정거래 방지 조치 의무, 과징금, 신고포상금 등 하위법령 정비와 신고기관 운영도 준비 중이라고 밝혔다.

개정 법은 매크로 사용 여부와 관계없이 모든 부정거래를 금지하고, 판매금액의 최대 50배 이하 과징금을 부과하는 등 처벌 수준을 강화했다.

문체부 관계자는 “앞으로도 온라인 플랫폼, 예매처, 프로스포츠 단체와 긴밀히 협력해 매크로 사용 의심 거래를 지속적으로 점검하고 수사가 필요한 사례는 관계기관에 적극적으로 제공할 것”이라고 밝혔다.

  • AD
  • AD
  • AD
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글