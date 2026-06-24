특색있는 우리 고유의 숲 맘껏 즐기고 싶다면···남산 ‘한국숲정원’으로

서울시, 남산 야외식물원 새단장 후 27일 개방 각 지역 특색있는 숲 모티브로 가꾼 정원 선보여

서울 남산에 한국 고유의 숲과 정원 문화를 담은 정원이 문을 연다.

서울시는 남산 야외식물원 일대를 ‘한국숲정원’으로 새롭게 단장해 27일부터 전면 개방한다고 24일 밝혔다. 남산 야외식물원은 과거 외인주택이 있던 부지를 1990년대 ‘남산 제모습 가꾸기 사업’을 통해 복원한 녹지 공간이다.

한국숲정원은 남산의 자연환경과 경관 특성을 그대로 살리면서 한국 정원이 지닌 정서와 미학을 현대적으로 담아낸 게 특징이다. 기존 야외식물원의 나무들을 더욱 풍성하게 조성하는 동시에 전국의 전통숲을 모티브로 특성있는 정원을 곳곳에 조성했다.

정원은 3개 테마를 중심으로 총 11곳을 조성했다. ‘휴양과 휴식의 숲정원’을 콘셉트로 매화원, 철쭉동산, 솔숲원, 죽림원, 이끼원 등 5개 정원과 ‘전통과 문화의 숲정원’을 콘셉트로 영지원, 무궁화원, 지당원 등 3개 정원을 조성했다. 또 ‘자연과 생태의 숲정원’을 콘셉트로 은행나무뜰, 남산마루, 솔숲마당 등 3개 정원을 꾸몄다.

이 중 지당원과 죽림원은 담양 소쇄원과 죽녹원을 모티브로 삼았고, 영지원은 담양 명옥헌, 솔숲원은 울진 금강소나무숲의 형태를 따왔다. 이끼원은 제주 곶자왈을, 남산마루는 강진 다산초당을 모티브로 조성했다.

특히 지당원은 전통 정자의 공간 구성과 차경(주변의 경치를 차용하는) 기법을 현대적으로 재해석해 대숲과 연못이 어우러진 풍류 공간을 연출했다. 영지원은 잔잔한 연못에 비친 배롱나무와 숲의 풍경이 어우러져 한국 전통 정원의 정취를 느낄 수 있다.

서울시는 27일 개방을 기념해 오후 1~6시까지 ‘남산 서머 페스티벌’의 일환으로 한국숲정원에서 도슨트 설명과 전통 부채·타투 스티커 체험 등 다양한 프로그램을 진행한다. 전문 숲 해설가가 남산의 숨은 이야기와 한국숲정원에 담긴 의미를 쉽고 재미있게 소개할 예정이다. 도슨트 프로그램은 사전 예약을 해야 한다.

김영환 서울시 정원도시국장은 “생태적 가치와 휴식 기능을 함께 담아낸 공간인 만큼 시민들이 일상 속에서 자연과 정원을 더욱 가깝게 누릴 수 있기를 기대한다”고 말했다.