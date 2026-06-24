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본문 요약

서울시가 서울을 '글로벌 톱3' 도시로 만들기 위한 조직 보강을 추진한다.

재난안전실의 '안전 감찰' 기능을 강화하고, 공사장 안전사고·부실 공사 재발 방지를 위해 도시기반시설본부의 '안전관리과'를 본부장 직속 '안전·품질관리담당관'으로 재편한다.

오세훈 서울시장은 "민선 9기는 더 건강하고, 더 따뜻한 '삶의 질 특별시'를 완성하는 시기로, 시민들께 약속드린 핵심 사업이 반드시 결실로 이어져야 한다"며 "주택 공급과 청년 성장 지원 등 시급한 사업은 속도감 있게, 도시 인프라 안전과 통합 돌봄 등 중요한 현안은 빈틈없이 챙길 수 있도록 민선 9기 시정을 든든하게 뒷받침하는 조직을 만들겠다"고 말했다.

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서울시, ‘도시경쟁력 강화·청년·주택공급·안전’ 담은 조직 보강 단행

입력 2026.06.24 11:15

  • 류인하 기자

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오세훈 “주택공급·청년성장 지원 속도감 있게”

오세훈 서울시장이 24일 국회 의원회관에서 대한민국 미래혁신포럼 주최로 열린 세미나에 참석해 ‘6·3 지방선거 진단과 향후 과제 - 보수가치의 회복과 미래’를 주제로 강연하고 있다. 연합뉴스

오세훈 서울시장이 24일 국회 의원회관에서 대한민국 미래혁신포럼 주최로 열린 세미나에 참석해 ‘6·3 지방선거 진단과 향후 과제 - 보수가치의 회복과 미래’를 주제로 강연하고 있다. 연합뉴스

서울시가 서울을 ‘글로벌 톱3’ 도시로 만들기 위한 조직 보강을 추진한다. 청년·신혼부부의 주거 문제를 총괄하는 전담 부서와 중장년 전담 지원과를 신설한다. 도시 인프라(SOC) 시설의 안전 점검 기능도 강화한다.

다만 이번 개편은 조례 개정이 필요한 실·국 단위의 조직 개편은 아니며, 규칙 개정을 통해 가능한 영역을 중심으로 추진됐다.

24일 서울시에 따르면 시는 우선 오세훈 시장의 공약인 ‘G3 도시’ 도약을 실현하기 위해 기획조정실 정책기획관 산하에 ‘도시경쟁력담당관’을 신설한다. 도시 경쟁력 마스터 플랜 수립과 시정 핵심 공약 관리, 글로벌 도시 경쟁력 지수 관리, 시민 삶의 질 향상 발굴 과제를 전담하게 된다.

주택정책과는 기존대로 2031년까지 31만호 착공을 목표로 공공·민간 주도 주택 공급을 총괄한다. 여기에 ‘전략주택공급과’를 ‘모아주택과’로 재편해 저층 주거지 주택 공급 활성화를 맡는다. 주거 취약 계층을 지원하는 ‘주거복지과’가 신설된다.

‘서울투어노믹스’ 실현과 ‘K컬처’ 산업 경쟁력 확보를 위해 경제실도 보강한다. 기존 창조산업과를 ‘K컬처전략과’로 재편해 기존 업무에 더해 K팝 기반 신규 사업, 서울 아레나 운영, 대중음악 지원 시설 조성 등을 추진한다. 첨단산업과는 AI전략산업과로 명칭을 변경한다.

민선 8기부터 이어져온 ‘약자와의 동행’은 더 강화한다. 복지실 내 ‘어르신복지과’는 ‘고령사회대응과’로, ‘돌봄복지과’는 ‘통합돌봄과’로 재편하고, 취약 어르신 지원을 전담하는 ‘어르신지원과’를 신설한다. 디딤돌소득 2.0 본격 추진을 위해 관련 기능을 ‘복지정책과’에 재편한다. 다른 연령층에 비해 상대적으로 지원이 미흡했던 중장년을 전담하는 ‘중장년지원과’를 평생교육국에 신설한다.

서울시는 또 청년·신혼부부의 주거 문제를 전담하는 ‘청년주거과’를 주택실 내에 신설해 청년 주거 지원을 강화한다. 시 관계자는 “안심주택 등 세대별 특화 주택 공급부터 월세 등 주거 관련 금융 지원까지 이곳에서 청년 주거 지원 원스톱 지원 체계를 마련할 것”이라고 설명했다.

도시 안전도 강화한다. 재난안전실의 ‘안전 감찰’ 기능을 강화하고, 공사장 안전사고·부실 공사 재발 방지를 위해 도시기반시설본부의 ‘안전관리과’를 본부장 직속 ‘안전·품질관리담당관’으로 재편한다.

오세훈 서울시장은 “민선 9기는 더 건강하고, 더 따뜻한 ‘삶의 질 특별시’를 완성하는 시기로, 시민들께 약속드린 핵심 사업이 반드시 결실로 이어져야 한다”며 “주택 공급과 청년 성장 지원 등 시급한 사업은 속도감 있게, 도시 인프라 안전과 통합 돌봄 등 중요한 현안은 빈틈없이 챙길 수 있도록 민선 9기 시정을 든든하게 뒷받침하는 조직을 만들겠다”고 말했다.

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