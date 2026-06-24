창간 80주년 경향신문

사라질 뻔한 정읍 옹동우체국···출장소로 살아났다

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

전북 정읍시 옹동면 주민들의 우편·금융서비스 단절 우려가 4개월 만에 해소됐다.

이달 말 폐국을 앞둔 정읍옹동우체국을 대신해 다음 달 6일 옹동면사무소 부지에 금융 업무가 가능한 우체국 출장소가 들어선다.

24일 정읍시와 국민권익위원회에 따르면 전날 옹동면행정복지센터에서 열린 집단고충민원 현장조정회의에서 주민 대표와 우정사업본부, 정읍시가 우체국 출장소 설치를 골자로 한 최종 조정안에 합의했다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

사라질 뻔한 정읍 옹동우체국···출장소로 살아났다

입력 2026.06.24 11:18

수정 2026.06.24 11:26

펼치기/접기
구글 검색 선호 매체로 추가

권익위 중재로 내달 6일 면사무소 내 출장소 신설 합의

23일 전북 정읍 옹동면행정복지센터에서 열린 집단고충민원 현장조정회의에서 주민들과 관계기관 관계자들이 우체국 출장소 설치 합의 뒤 기념촬영을 하고 있다. 정읍시 제공

23일 전북 정읍 옹동면행정복지센터에서 열린 집단고충민원 현장조정회의에서 주민들과 관계기관 관계자들이 우체국 출장소 설치 합의 뒤 기념촬영을 하고 있다. 정읍시 제공

전북 정읍시 옹동면 주민들의 우편·금융서비스 단절 우려(경향신문 3월31일자 12면 보도)가 4개월 만에 해소됐다. 이달 말 폐국을 앞둔 정읍옹동우체국을 대신해 다음 달 6일 옹동면사무소 부지에 금융 업무가 가능한 우체국 출장소가 들어선다.

24일 정읍시와 국민권익위원회에 따르면 전날 옹동면행정복지센터에서 열린 집단고충민원 현장조정회의에서 주민 대표와 우정사업본부, 정읍시가 우체국 출장소 설치를 골자로 한 최종 조정안에 합의했다.

1966년 문을 연 옹동우체국은 별정우체국으로 운영되며 우편 업무와 예금·보험 등 금융서비스를 제공해 온 지역의 핵심 생활 기반시설이다. 그러나 지난해 3월 피지정인(우체국장)이 사망한 뒤 승계 신청자가 나타나지 않은 데다 우체국장 계약마저 이달 말 종료를 앞두면서 폐국 위기에 놓였다.

우정당국은 운영자 사망과 승계 포기를 이유로 폐국 절차를 추진했다. 이에 옹동면 이장협의회를 중심으로 주민 711명이 국민권익위원회에 폐국 반대 탄원서를 제출하며 반발했다. 주민들은 우체국이 폐쇄될 경우 고령층의 우편·금융서비스 이용은 물론 농산물 택배 발송에도 큰 불편이 발생할 것이라고 주장했다.

정읍시와 정치권도 대응에 나섰다. 정읍시는 전북지방우정청을 찾아 지역 실정을 설명하며 대책 마련을 요청했고, 윤준병 더불어민주당 의원(정읍·고창)은 우정당국과 협의해 폐국 심사위원회 개최를 잠정 유예하도록 했다.

정읍 옹동우체국, ‘즉각 폐국’은 면했다

전북 정읍시 옹동면의 유일한 금융·우편 창구인 옹동별정우체국 폐국 문제(경향신문 3월26일자 12면 보도)가 정치권 개입으로 일단 ‘속도 조절’에 들어갔다. 30일 윤준병 더불어민주당 의원은 “지난 28일 전북지방우정청장과 긴급 협의를 하고 31일로 예정됐던 폐국 심사위원회를 잠정 유예하기로 했다”고 밝혔다. 이 자리에서 우정당국은 오는 6월까지 ‘우...

https://www.khan.co.kr/article/202603302102005#ENT

전북 정읍시 옹동면 발전협의회 등 주민들이 지난 3월 23일 전북지방우정청 앞에서 현수막을 들고 옹동우체국 폐국 철회를 촉구하는 항의 방문 집회를 열고 있다. 정읍 옹동환경연대 제공

전북 정읍시 옹동면 발전협의회 등 주민들이 지난 3월 23일 전북지방우정청 앞에서 현수막을 들고 옹동우체국 폐국 철회를 촉구하는 항의 방문 집회를 열고 있다. 정읍 옹동환경연대 제공

우체국 폐쇄 가능성이 알려지자 지역사회에는 비상이 걸렸다. 주민 절반 이상이 고령층인 농촌 지역 특성상 우체국이 문을 닫으면 주민들은 우편 업무는 물론 기초연금 수령과 금융 업무를 위해 읍내나 인근 우체국까지 버스로 왕복 1시간가량 이동해야 하는 처지였다.

4개월간 이어진 협의 끝에 권익위 주관 현장조정회의에서 해법이 마련됐다. 우정사업본부는 다음 달 6일 문을 여는 ‘정읍옹동출장소’를 통해 우편 업무뿐 아니라 금융 업무도 제공하기로 했다. 출장소는 면사무소와 보건지소 옆 주차장 부지에 가건물 형태로 설치된다. 기존 직원들은 인근 우체국 등으로 재배치해 고용을 유지하고, 정읍시는 부지 제공과 관련 행정절차를 지원하기로 했다.

이학수 정읍시장은 “지역민의 대표로서 시민들이 겪는 불편을 해소하는 데 한계가 있을 수 없다”며 “앞으로도 시민 생활과 직결된 문제를 세심하게 살피고 해결해 나가겠다”고 말했다.

폐국 위기를 넘긴 주민들은 안도하면서도 안정적인 운영을 당부했다. 옹동면은 60대 이상 인구가 전체의 40%를 차지하는 고령 농촌지역이다.

주민 엄성자씨는 “어르신이 많은 지역에서 금융 업무와 농산물 택배 기능이 유지돼 다행”이라며 “일반 취급소가 아닌 금융 기능을 갖춘 출장소가 설치된 것은 주민과 행정기관, 정치권이 함께 노력한 결과”라고 말했다.

이어 “농민들은 정해진 출퇴근 시간 없이 들판과 작업장을 오가며 일하는 만큼 향후 운영 시간이 축소되면 불편이 커질 수밖에 없다”며 “현재 수준의 서비스가 안정적으로 유지되길 바란다”고 말했다.

  • AD
  • AD
  • AD
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글