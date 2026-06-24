“K-행정도 해외로 전파”···튀니지에 한국형 지식재산행정시스템 구축

북아프리카 튀지니에 한국형 지식재산행정시스템이 구축됐다.

지식재산처는 튀니지 수도 튀니스에서 24일(현지시간) 튀니지 특허청과 ‘산업재산권 공공행정 정보시스템 개선사업’ 개통식을 가졌다고 밝혔다.

이번 개통식은 한국의 선진 지식재산행정 경험과 디지터 기술을 바탕으로 튀니지에 구축된 ‘K-지식재산행정시스템’의 본격적인 운영을 알리는 행사다.

튀니지 지식재산행정시스템 구축은 지식재산처 산하 한국특허정보원과 한국국제협력단(코이카)의 첫 공공협력 사업으로 이뤄졌다.

2023년부터 약 42억원의 공적개발원조(ODA) 예산으로 사업을 추진했으며, 내년까지 시스템 안정화와 운영지원, 실무자 역량강화 연수, 사용자 교육 등의 지원 사업이 진행된다.

이번 사업을 통해 튀니지 특허청은 특허와 상표, 디자인의 출원과 검색, 민원처리 업무 등을 전자적으로 처리할 수 있는 기반을 마련했다. 출원인과 기업이 온라인을 통해 지식재산서비스를 이용할 수 있게 됐고, 지식재산 행정 업무 처리 속도와 투명성도 높아질 것으로 보인다.

지식재산처는 이번 사업을 한국의 우수한 전자정부와 지식재산행정 경험을 아프리카 지역에 확산하는 디지털 공공협력 사례라고 평가했다. 정재환 지식재산정보국장은 “튀니지 지식재산행정의 디지털 전환을 지원한 이번 사업은 K-지식재산행정시스템의 우수성과 신뢰성을 다시 한번 입증한 사례이자 아프리카 지역과의 지식재산 협력 확대 기반이 될 것”이라며 “국제협력을 확대해 한국의 디지털 행정 경험을 세계와 공유하고 협력국의 지식재산행정 현대화를 적극 지원하겠다”고 말했다.

지식재산처는 현재 ODA 사업으로 중앙아시아 국가인 우즈베키스탄에서도 ‘지식재산권 공공행정 정보시스템 개선 사업’을 진행 중이다. 한국형 지식재산행정시스템을 현지 환경에 맞게 구축해 지식재산 행정 전반을 디지털 기반으로 개선하는 사업이다. 그동안에도 몽골, 아제르바이잔, 이집트 등에 지식재산행정시스템을 구축해 ‘한류 행정’의 전파 범위를 넓혀왔다.