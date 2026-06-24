유니클로, 올해 상반기 결제추정액 87% 증가

패션 브랜드 유니클로가 온·오프라인 채널을 함께 운영하는 주요 리테일 브랜드 가운데 올해 상반기 가장 큰 폭으로 성장한 것으로 나타났다.
앱·결제 데이터 기반 시장 분석 업체인 와이즈앱·리테일이 올해 1~5월 한국인의 신용·체크카드 결제금액을 표본 조사했더니 유니클로의 결제추정금액은 지난해 같은 기간에 비해 87.2% 증가했다. 무신사(29.7%), 올리브영(24.0%)이 2위와 3위였다. 유니클로와 무신사, 올리브영은 최근 성장세를 바탕으로 오프라인 매장을 늘리고 온라인 연계 전략 또한 강화하고 있다.
메가MGC커피(22.9%), 다이소(22.8%), 컴포즈커피(20.5%), 신세계백화점(20.4%)도 결제추정액 성장률이 20%를 넘었다. 메가MGC커피와 다이소, 컴포즈커피는 대표적인 박리다매형 브랜드다. 투썸플레이스(18.8%), 코스트코(14.5%), 현대백화점(11.6%), 롯데백화점(9.3%), 오늘의집(7.3%), GS25(6.8%), CU(5.9%), 롯데마트(5.8%)가 뒤를 이었다.
이번 조사는 한국인의 신용·체크카드로 해당 브랜드에서 결제한 금액을 추정한 것으로, 계좌이체, 현금 거래, 상품권 결제액은 포함하지 않았다. 올해 1~5월 합산 결제추정액이 5000억원 이상인 주요 옴니채널 리테일 브랜드가 조사 대상이다.