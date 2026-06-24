유니클로, 올해 상반기 결제추정액 87% 증가

패션 브랜드 유니클로가 온·오프라인 채널을 함께 운영하는 주요 리테일 브랜드 가운데 올해 상반기 가장 큰 폭으로 성장한 것으로 나타났다.

이번 조사는 한국인의 신용·체크카드로 해당 브랜드에서 결제한 금액을 추정한 것으로, 계좌이체, 현금 거래, 상품권 결제액은 포함하지 않았다.

올해 1~5월 합산 결제추정액이 5000억원 이상인 주요 옴니채널 리테일 브랜드가 조사 대상이다.