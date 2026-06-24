LG전자, ‘두께 0.9cm’ 무선 월페이퍼 올레드 TV 판매 개시···프리미엄 시장 정조준

LG전자가 초(超)프리미엄 TV 시장을 겨냥한 ‘LG 시그니처(LG SIGNATURE)’ 올레드 TV 2종을 선보였다.

LG전자는 차세대 월페이퍼 TV ‘LG 시그니처 올레드 W’(모델명 W6)를 국내를 시작으로 글로벌 시장에 순차 출시한다고 24일 밝혔다. 올레드 W는 연필 한 자루 수준인 0.9cm대의 두께로 벽에 밀착되는 2026년형 무선 월페이퍼 TV다. 올레드 TV는 스스로 빛을 내는 유기발광다이오드(OLED) 패널을 쓴 TV로 명암 표현이 뚜렷한 것이 특징이다.

W6는 4K·165Hz 주사율의 고화질 영상을 기존 무선 전송에서 발생할 수 있는 화질 손실이나 지연 없이 실시간으로 전송한다. 셋톱박스 등 주변 기기를 연결하는 ‘제로 커넥트 박스’는 기존 무선TV 대비 35% 작아졌다.

올레드 W 시리즈에는 최신 올레드 화질∙음질 AI 프로세서인 ‘3세대 알파 11(α11 4K Gen3)’가 적용됐다. 빠른 화면 변화에도 깨끗한 화질을 유지하고, 그래픽 처리 성능도 70% 높아져 자연스러운 화면을 보여준다. AI 컨시어지, AI 서치 등 6대 AI 기능도 탑재됐다.

LG전자는 ‘LG 시그니처 올레드 T’의 새로운 라인업인 T6도 국내에 출시한다. 올레드 T는 블랙·투명 스크린 모드를 손쉽게 전환 가능한 세계 최초 무선·투명 TV다. 블랙 스크린 모드에서는 올레드 본연의 압도적 4K 화질로 영화와 게임 등 콘텐츠를 즐길 수 있다. 올레드 W와 동일하게 투명 스크린에 최신 무선 기술과 3세대 알파11 AI 프로세서가 적용됐다.

가격은 올레드 W의 경우 77인치형은 1050만원, 83인치형 1600만원이다. 올레드 T는 출하가가 1억원이다.

LG전자는 이번 제품으로 13년 연속 글로벌 올레드 TV 시장에서 지켜온 1위 자리를 공고히 할 계획이다. 시장조사업체 옴디아에 따르면 LG전자는 올해 1분기 글로벌 올레드 TV 시장에서 출하량 기준 50.5%, 매출액 기준 47.7%의 점유율을 차지하고 있다.

박형세 LG전자 MS사업본부장 사장은 “LG 시그니처 올레드 W와 LG 시그니처 올레드 T는 세계 최초의 역사를 써온 LG TV의 기술이 집약된 혁신 제품”이라며 “LG전자만이 가능한 기술 혁신으로 프리미엄 TV 시장에서 압도적인 리더십을 이어가겠다”고 말했다.