“씹을수록 육즙이 터져요”…두바이서 통한 한국인 셰프의 ‘한우 스토리텔링’

두바이 하누 문경수 셰프&미쉐린 1스타 비채나 전광식 셰프의 한우 컬래버 다이닝 개최 “고급 소고기의 대명사로 통하는 와규와 차별화되는 한우의 매력 알릴 것”

“한우는 씹을수록 육즙이 배어 나와 마치 사탕을 먹는 듯한 소리가 납니다. 기름기가 많아 부드럽기만 한 다른 소고기와는 다르죠. 소고기는 먹고 싶은데 기름기는 적고 육즙은 풍부한 고기라면, 단연 한우를 권해요. 이렇게 설명하면 손님들이 정말 좋아합니다.”

두바이 한식 파인다이닝 레스토랑 ‘하누(HANU)’의 문경수 셰프는 현지 고객들에게 한우를 이렇게 소개한다. 고급 소고기의 대명사로 통하는 와규와 차별화한 한우의 매력을 강조하기 위해서다.

‘한우’를 알리겠다는 뜻을 담아 이름 지은 하누는 한국 고깃집처럼 테이블마다 그릴을 설치해 한국식 고기 문화를 선보이고 있다. 횡성한우의 홍보대사인 문 셰프는 현지 메뉴판에 ‘횡성한우’를 표기하며, 한우를 일본의 ‘고베규’에 견줄 세계적 브랜드로 키우겠다는 목표를 품고 있다.

신라호텔 일식당 아리아케 출신인 문 셰프는 아시아와 호주, UAE 등을 거쳐 현재 두바이 선셋 호스피탈리티 그룹의 식음(F&B) 총괄 책임을 맡고 있다. 2025년 팜 주메이라의 세인트 레지스 가든에 문을 연 하누는 ‘월드 101 베스트 스테이크 레스토랑(The World’s 101 Best Steak Restaurants) 2026’에서 28위에 오르며 중동 최고 순위를 기록했다. 개장 1년 만에 두바이의 셰이크 함단 빈 모하메드 알 막툼 왕세자를 비롯해 우즈베키스탄, 카자흐스탄, 러시아 등 인근 국가의 한식 애호가들이 즐겨 찾는 명소로 자리 잡았다.

문 셰프는 지난 22일 진행된 미쉐린 1스타 한식당 ‘비채나’와의 컬래버레이션 다이닝 행사를 위해 한국을 찾았다. 이번 행사는 한식에 대한 애정이 남다른 두 셰프가 각자의 방식으로 해석한 한우 코스 요리를 선보이는 자리였다.

비채나의 전광식 총괄셰프는 올해 한우 명예 홍보대사로 위촉돼 미쉐린 스타 셰프의 시선으로 한우의 가치를 알리는 활동을 이어가고 있다. 이번 컬래버레이션은 두 레스토랑의 개성을 살리면서도 한우의 매력을 극대화하는 데 초점을 맞췄다. 두 셰프는 준비 기간 동안 하루에도 수십 차례 메시지를 주고받으며 메뉴를 다듬었다. 문 셰프는 “2~3일간 지켜본 결과 비채나는 좋은 재료로 트릭을 쓰지 않는, 레스토랑의 기준이 되는 곳이더라”는 소감을 전했다.

이번 컬래버 다이닝에서 전 셰프는 한국화를 연상시키는 단아한 색감과 섬세한 조화를 담은 편육냉채를 비롯해 한우 증편, 병어솥밥, 삼계탕 등을 선보였다. 전통 디저트부터 국물 요리까지 한우를 정교하게 활용해 한식 본연의 품격을 보여줬다.

문 셰프는 불향을 입힌 한우구이와 한우 육수로 만든 소스를 앞세워 보다 직관적인 맛을 표현했다. 특히 눈길을 끈 메뉴는 푸아그라와 김치잼, 산초, 캐비아를 넣어 만든 황소 모양의 부각이었다. 호주산 소고기나 일본 와규를 떠올릴 때 검은 소를 먼저 연상하는 외국인들에게 황갈색 털의 한우를 알리기 위해 고안한 메뉴다.

한국 고깃집의 대표 메뉴인 ‘폭탄 계란찜’이 현지 고객들에게 큰 호응을 얻지 못하자 새롭게 개발했다는 매생이·전복 계란찜도 인상적이었다. 미나리와 깻잎을 넣어 돌돌 만 전갱이회에 세비체 소스를 곁들인 ‘제주식 물회’ 역시 익숙한 재료에 새로운 해석을 더하며 강한 인상을 남겼다.

이번 협업은 비채나를 운영하는 가온소사이어티의 모기업인 프리미엄 증류소주 브랜드 화요를 하누에 납품하면서 성사됐다. 두 셰프는 오는 10월 3일 두바이 현지 하누에서 다시 한번 컬래버레이션 다이닝 행사를 열 예정이다.