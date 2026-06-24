2026 클래식 레볼루션 X 이화경향콩쿠르 마스터클래스

국내 최고의 권위를 가진 이화경향음악콩쿠르 수상자들이 세계 정상급 아티스트와 함께 하는 마스터클래스가 열린다.

롯데문화재단과 경향신문은 오는 8월27일부터 9월5일까지 롯데콘서트홀에서 '2026 클래식 레볼루션'의 일환으로 미래 음악가들을 대상으로 하는 마스터클래스를 연다.

특히 이번 마스터클래스는 이화경향음악콩쿠르 수상자들을 대상으로 하며, 바이올리니스트 레오니다스 카바코스를 비롯해 비올리스트 앙투안 타메스티, 첼리스트 문웅휘, 피아니스트 이진상이 강사진으로 참가한다.