크루즈컨트롤(ACC) 때문? 올해 고속도로 사망자 50% 증가···경찰 “안전대책 추진”

올해 5월까지 고속도로 교통사고 사망자가 지난해 같은 기간보다 50% 이상 증가한 것으로 나타났다. 특히 운전자의 전방주시 소홀이 주된 원인으로 꼽히는 ‘2차 사고’ 사망자가 400% 급증했는데, 주행 보조 기능 의존도가 높아진 흐름이 영향을 미친 것으로 풀이된다.

24일 경찰청에 따르면 2026년 1월부터 5월까지 고속도로 사망자는 96명으로 지난해 동기 63명 대비 52.4% 증가했다. 2021년 동기 58.9% 증가율을 기록한 이후 가장 높은 수준이다.

사고 유형별로 보면 2차 사고로 인한 사망자가 15명으로 지난해 3명보다 400% 증가했다. 정체·서행 중 사고로 인한 사망자도 전체 사망자의 12.5%(12명)에 달했다. 경찰은 이러한 사고는 운전자가 ‘적응형 정속주행장치(ACC·어댑티브 크루즈 컨트롤)’ 등 주행 보조 기능에 지나치게 의존해 전방주시를 소홀히 할 때 발생하는 것으로 추정했다.

ACC는 일정한 속도를 유지하고 앞 차량과의 안전거리를 자동 조절하는 운전자 편의 시스템이다. 다만 차량이 아닌 전방의 정지된 물체는 제대로 인식하지 못하는 경우가 많은 것으로 알려졌다. 지난 1월 서해안고속도로에서 교통사고 현장을 수습하던 경찰 등이 숨진 사고에서도 졸음운전 차량 운전자가 이 기능을 켜고 주행했던 것으로 조사됐다. 경찰청 관계자는 “자동차 성능이 발전하고 있으나 역설적으로 운전자 부주의로 인한 사망사고가 증가하고 있다”고 분석했다.

시간대별로 보면 심야(오전 0~2시)·새벽(오전 4~6시) 시간대와 주간(오전 10시~오후 2시) 시간대 전체 사망자의 48.9%(47명)이 발생했다. 특히 낮 12시~오후 2시에는 대형차량에 의한 사망자가 11명으로 집계돼 화물차 졸음운전에 대한 집중 관리가 필요한 것으로 나타났다.

사고 장소를 분석한 결과로는 직선 구간 사망자가 95.8%(92명)에 달했다. 앞지르기 차로에선 사망자가 전체의 22.9%(22명)에 불과했으나 치사율은 11.7%로 주행차로(5%)에서보다 약 2.3배 높게 나타났다. 터널·지하차도 사망자도 14명으로 지난해 4명보다 250% 증가했다. 사고 장소별 단속 장비 현황을 보면 단속 장비가 설치되지 않은 구간에서 발생한 사망자가 전체의 69.8%(67명)를 차지했다.

경찰은 사망사고 심층 분석 결과를 토대로 사고 유발요인에 대한 맞춤형 안전 대책을 추진한다. 상습 정체 구간과 사고 다발 시간대에는 인력을 집중 배치해 알람 순찰과 안전관리를 강화할 계획이다. 상습 정체 구간의 경우 내비게이션에 안내될 수 있도록 관련 업체와 협의 중이다. 앞지르기 차로에선 지정차로 위반을 집중 단속하고, 직선 구간에선 신규 단속 장비 설치를 검토하거나 이동식 단속 장비 위치를 조정해 사고 예방에 힘쓸 계획이다.