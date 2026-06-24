창간 80주년 경향신문

4월 출생아 수 증가율 18% ‘역대 최고’···30대 여성 출산 증가 영향

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

지난 4월 출생아 수 증가율이 18%로 동월 기준 역대 최대치를 기록했다.

24일 국가데이터처가 발표한 '4월 인구동향'을 보면 4월 출생아 수는 2만4521명으로 1년 전보다 18% 증가했다.

출생아 수는 같은 달 기준으로 2019년 이후 7년 만에 가장 많았고, 증가율은 1981년 통계 집계 이래 역대 4월 중 가장 높았다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

4월 출생아 수 증가율 18% ‘역대 최고’···30대 여성 출산 증가 영향

입력 2026.06.24 12:00

  • 김경민 기자

  • 기사를 재생 중이에요

구글 검색 선호 매체로 추가
지난 4월 경기도 고양시 CHA의과학대학교 일산차병원 신생아실에서 간호사가 신생아를 돌보고 있다. 연합뉴스

지난 4월 경기도 고양시 CHA의과학대학교 일산차병원 신생아실에서 간호사가 신생아를 돌보고 있다. 연합뉴스

지난 4월 출생아 수 증가율이 18%로 동월 기준 역대 최대치를 기록했다. 30대 여성을 중심으로 출산율이 늘어난 영향이다. 현재의 출생 증가 기조가 이어져 연간 출생아 수가 7년 만에 30만명을 넘을지 주목된다.

24일 국가데이터처가 발표한 ‘4월 인구동향’을 보면 4월 출생아 수는 2만4521명으로 1년 전보다 18%(3734명) 증가했다. 출생아 수는 같은 달 기준으로 2019년 이후 7년 만에 가장 많았고, 증가율은 1981년 통계 집계 이래 역대 4월 중 가장 높았다.

출생아 수는 지난 2024년 7월 이후 22개월 연속 전년 대비 증가세를 보인다. 특히 올해 들어선 넉 달 연속으로 전년 대비 10%를 웃도는 높은 증가율을 기록하고 있다. 합계출산율(여자 1명이 평생 낳을 것으로 예상되는 평균 출생아 수)도 0.93명으로 1년 전보다 0.13명 증가했다.

출생아 증가를 이끈 것은 30대였다. 연령별 출산율(해당 연령 여자인구 1000명당 출생아 수)은 30~34세가 86.8명으로 가장 높았고 35~39세(63.4명)가 뒤를 이었다. 30~34세, 35~39세 모두 전년보다 출산율이 12명 넘게 늘었다. 20대 후반(25~29세) 출산율은 1년 전보다 1.7명 증가한 22.3명으로 30대와는 격차가 컸다.

데이터처 관계자는 “인구도 늘고 출산율도 늘면 출생아 수가 늘어나는데 (30대는) 둘 다 좋아지는 상황”이라고 설명했다.

출생아 수와 연관성이 높은 혼인 건수도 증가세를 보였다. 4월 혼인 건수는 2만622건으로 1년 전보다 9%(1703건) 증가했다. 전월(10.1%)에 이어 두 달 연속 높은 증가율을 기록했다.

올해 출생아 수의 증가 기조가 이어지면서 연간 출생아 수가 2019년(30만2676명) 이후 7년 만에 30만명을 넘을지 관심을 끈다. 올해 4월까지 누적 출생아 수는 9만9534명으로 집계됐다. 출생아 수는 지난 1월부터 4월까지 4개월 연속으로 2019년 이후 가장 높은 수준을 기록하고 있다.

  • AD
  • AD
  • AD
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글