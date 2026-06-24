4월 출생아 수 증가율 18% ‘역대 최고’···30대 여성 출산 증가 영향

지난 4월 출생아 수 증가율이 18%로 동월 기준 역대 최대치를 기록했다. 30대 여성을 중심으로 출산율이 늘어난 영향이다. 현재의 출생 증가 기조가 이어져 연간 출생아 수가 7년 만에 30만명을 넘을지 주목된다.

24일 국가데이터처가 발표한 ‘4월 인구동향’을 보면 4월 출생아 수는 2만4521명으로 1년 전보다 18%(3734명) 증가했다. 출생아 수는 같은 달 기준으로 2019년 이후 7년 만에 가장 많았고, 증가율은 1981년 통계 집계 이래 역대 4월 중 가장 높았다.

출생아 수는 지난 2024년 7월 이후 22개월 연속 전년 대비 증가세를 보인다. 특히 올해 들어선 넉 달 연속으로 전년 대비 10%를 웃도는 높은 증가율을 기록하고 있다. 합계출산율(여자 1명이 평생 낳을 것으로 예상되는 평균 출생아 수)도 0.93명으로 1년 전보다 0.13명 증가했다.

출생아 증가를 이끈 것은 30대였다. 연령별 출산율(해당 연령 여자인구 1000명당 출생아 수)은 30~34세가 86.8명으로 가장 높았고 35~39세(63.4명)가 뒤를 이었다. 30~34세, 35~39세 모두 전년보다 출산율이 12명 넘게 늘었다. 20대 후반(25~29세) 출산율은 1년 전보다 1.7명 증가한 22.3명으로 30대와는 격차가 컸다.

데이터처 관계자는 “인구도 늘고 출산율도 늘면 출생아 수가 늘어나는데 (30대는) 둘 다 좋아지는 상황”이라고 설명했다.

출생아 수와 연관성이 높은 혼인 건수도 증가세를 보였다. 4월 혼인 건수는 2만622건으로 1년 전보다 9%(1703건) 증가했다. 전월(10.1%)에 이어 두 달 연속 높은 증가율을 기록했다.

올해 출생아 수의 증가 기조가 이어지면서 연간 출생아 수가 2019년(30만2676명) 이후 7년 만에 30만명을 넘을지 관심을 끈다. 올해 4월까지 누적 출생아 수는 9만9534명으로 집계됐다. 출생아 수는 지난 1월부터 4월까지 4개월 연속으로 2019년 이후 가장 높은 수준을 기록하고 있다.