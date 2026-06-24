‘양평고속도로 의혹’ 뇌물 혐의 국토부 서기관, 공소기각 확정

김건희 여사 일가가 서울·양평고속도로 종점 변경에 부당 개입했다는 의혹 수사 과정에서 뇌물 혐의로 기소된 국토교통부 서기관이 공소기각 판결을 확정받았다.

대법원 3부(주심 이숙연 대법관)는 24일 특정범죄가중법상 뇌물 혐의를 받는 김모 국토부 서기관의 상고심에서 공소기각 판결한 원심을 확정했다. 공소기각은 절차상 하자 등을 이유로 유무죄를 판단하지 않고 재판을 종결하는 것이다.

앞서 민중기 특별검사팀은 김 서기관이 2023년 6월~2024년 11월 원주지방국토관리청 도로관리국장으로 재직할 당시 국토부가 발주한 국도 공사 과정에서 건설업체 대표로부터 현금 3500만원과 상품권 100만을 받고 특혜를 준 혐의로 그를 구속 기소했다.

특검은 본류 사건인 서울·양평고속도로 노선 변경 의혹을 수사하는 과정에서 김 서기관의 뇌물 혐의를 포착했다. 특검은 특검법상 본류의 ‘관련 사건’에 해당한다고 판단해 김 서기관을 뇌물 수수 혐의로 재판에 넘겼다. 고속도로 노선 변경 의혹은 윤석열 정부가 2023년 김건희 여사 일가의 땅이 있는 양평군 강상면으로 고속도로 종점을 변경하기 위해 관련 업체 등에 압력을 행사했고, 이 과정에 김 여사 일가가 개입했다는 내용이다.

그러나 1심 법원은 특검이 김 서기관의 뇌물 혐의를 수사할 권한이 없다고 판단해 공소를 기각했다. 당시 재판부는 “특검 수사 대상인 서울·양평고속도로 사건과 김 서기관의 뇌물 사건은 연관성이 전혀 없다”라며 “‘관련 사건의 관련 사건’이라는 이유로 수사대상을 확장하는 것이라서 부당하다”고 밝혔다. 특검은 1심 법원이 특검법상 ‘관련 사건’을 너무 좁게 해석했다며 항소했으나, 2심 법원도 이를 받아들이지 않고 공소기각 판결을 유지했다.

대법원도 이날 원심 판단에 문제가 없다고 봤다. 대법원은 “서울·양평고속도로 사건과의 관계에서 특검법에 따른 수사 대상에 해당하지 않는다”라며 “수사 대상을 벗어난 수사와 그로 인한 공소제기 절차가 법률의 규정을 위반해 무효인 경우에 해당한다”고 밝혔다.

민중기 특검이 기소한 사건 가운데 공소기각이 확정된 건 이번이 처음이다. 앞서 다른 사건들도 1·2심에서 잇달아 공소기각 판결을 받았다. 김건희 여사 측근으로 알려진 김예성씨의 횡령 혐의 사건의 1·2심은 일부 혐의에 대해 공소를 기각했다. 윤영호 전 통일교 세계본부장의 증거인멸 혐의, ‘집사 게이트 의혹’에 연루된 조영탁 IMS모빌리티(전신 비마이카) 대표의 업무상 횡령 혐의 등도 1심에서 공소가 기각됐다.

김 서기관은 서울·양평고속도로 종점 변경 과정에서 용역업체에 압력을 행사한 혐의(직권남용 권리행사방해)로 지난해 12월 별도로 기소돼 1심 재판을 받고 있다.