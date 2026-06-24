트럼프 “적당한 시기에 IAEA 투입될 것···이란 부인은 거짓”

도널드 트럼프 미국 대통령이 이란의 부인에도 불구하고 국제원자력기구(IAEA) 사찰단이 이란을 방문할 것이라고 거듭 강조했다.

트럼프 대통령은 23일(현지시간) 현장 일정을 위해 도착한 펜실베이니아 리딩 공항에서 기자들과 만나 IAEA 사찰에 동의하지 않았다는 이란 측 주장에 대해 “그들이 틀렸다. 만약 그들이 옳다면 나는 지금 당장 회의를 취소할 것”이라고 말했다.

트럼프 대통령은 “그들이 100% 사찰에 동의했다는 기록이 있다”며 “그들 자신도 (거짓임을) 알고 있을 것”이라고 말했다. 그는 IAEA 사찰단의 이란 방문 시기에 대해선 “지금 당장은 아니고, 적당한 시기에 현장에 투입될 것”이라고 덧붙였다.

중동을 순방 중인 마코 루비오 미 국무장관도 취재진에게 “이란의 발언은 국내 정치적 고려에 따른 것”이라면서 “그들은 무엇을 하기로 합의했는지 알고 있고, 이제 약속 이행 여부만 남았다”고 말했다. 이어 “이행하지 않으면 트럼프 대통령은 몇 가지 결정을 내려야 할 것”이라며 이란을 압박했다.

앞서 J D 밴스 미 부통령은 스위스에서 열린 1차 실무협상이 끝난 후 취재진에게 “이란이 IAEA 사찰단을 자국으로 다시 초청하는 데 동의했다”며 이번 주 중 사찰단 활동 개시가 예정돼 있다고 발표했다. 그러나 이란은 핵과 관련해 새로운 의무를 수용하지 않았다며 미국과 상반된 입장을 내놓고 있다.

뉴욕타임스(NYT)는 이에 대해 트럼프 행정부가 합의 사항을 단편적으로 흘리며 여론전을 펼쳐 협상이 더 어려워지고 있다고 지적했다. ‘모든 것에 동의할 때까지는 아무것도 합의된 것이 아니다’라는 외교협상의 불문율에 따라, 2015년 이란 핵 합의 당시에는 협상이 최종 타결되기 전까지 합의 사항이 유출되지 않도록 철저하게 보안을 유지했다. 그러나 트럼프 행정부는 자신들이 원하는 방향으로 협상이 이뤄지도록 압박하기 위해 미리 공표해버리는 전략을 쓰고 있다.

그리고 이 같은 패턴을 파악한 이란은 트럼프 대통령의 발언에 일부 사실이 담겨 있더라도 궁지에 몰리지 않기 위해 일단 즉각 부인하는 나름의 대응 전략을 구사하고 있다고 NYT는 분석했다.

당시 회담 상황을 잘 아는 두 명의 소식통은 이란의 주장과 달리 1차 실무 협상에서 IAEA 사찰단 방문 논의가 이뤄진 것이 맞다고 NYT에 전했다. 그러면서 현재 논의되고 있는 방안은 단기 사전 통보만으로도 이란 내 핵 관련 의심 시설을 모두 돌아볼 수 있는 광범위한 권한을 IAEA 사찰단에 부여하는 것이라고 설명했다.

2015년 이란 핵 협정 체결 당시 미국 협상팀에서 제재를 담당했던 리처드 네퓨는 “호르무즈 해협 해상 교통 재개를 시급히 추진해야 한다는 점과, 빨리 실질적인 진전을 이루지 못하면 트럼프 대통령이 인내심을 잃을 수 있다는 위험 때문에 너무 조급하게 진행되고 있다”면서 “그러다 보니 (협상 내용이) 다소 허술한 느낌이 든다”고 말했다.